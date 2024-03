Galicia y Canarias, las morosas en responder al Defensor del Pueblo

Informe del Defensor del Pueblo que fue presentado esta semana en Madrid. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Las comunidades autónomas de Galicia y Canarias fueron en el 2023 las Administraciones regionales más reticentes en contestar al Defensor del Pueblo. Así lo indica en su informe anual la entidad que dirige Ángel Gabilondo. De la parte gallega, el problema se centra en un caso concreto: la Consellería de Política Social dejó pasar hasta tres requerimientos de información por parte de la oficina estatal, y lo hizo ante la demanda de información en relación con la valoración de personas con dependencia.

En Canarias, por su parte, dos consejerías hicieron caso omiso a las peticiones de datos por parte del Defensor: el departamento de Bienestar Social, sobre tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y por la demora en la valoración de un grado de discapacidad; y la de Salud, para que facilitara información sobre unas facturas emitidas por un hospital por un atropello con fuga.

Incluidos en el informe

El Defensor del Pueblo incluye en su informe anual un anexo con las Administraciones públicas a las que se les ha requerido información hasta tres veces y no han contestado. La ley obliga a las entidades a responder al Defensor para que pueda terminar sus actuaciones. Pero muchas veces la contestación ofrecida «no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse tras haber sido reclamada en varias ocasiones». En esos casos, la ley faculta al Defensor del Pueblo a declarar a la entidad morosa como «hostil o entorpecedora de sus funciones», además de a ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales por medio de su inclusión en el informe anual o, en su caso, en un informe especial. En esta categoría de poca colaboración se incluyen desde ayuntamientos a ministerios.

De hecho, son tres los departamentos ministeriales que han hecho caso omiso al Defensor del Pueblo, que les afea su actitud. Es el caso del Ministerio de Exteriores, que aún no ha contestado sobre la situación del Consulado de España en Londres con motivo del Brexit; del Ministerio de Cultura, que ha evitado facilitar información sobre la conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural de Murcia, y del Ministerio del Interior por partida doble, ya que la dirección General de Política Interior no ha contestado sobre los procedimientos en puestos fronterizos, y la Subsecretaría de Interior no ha respondido sobre la denegación de un estatuto de apátrida.

Ayuntamientos

Pero la Administración más importante en número en cuanto a falta de información es la municipal, aunque solo sea por el volumen de entidades que implica. En el 2023 aparecen como morosos 127 ayuntamientos de 36 provincias. La de Madrid es la que encabeza la lista, con 17 municipios que no informan. Le sigue la de Guadalajara, con nueve, y las de Murcia y Toledo, con ocho ayuntamientos cada una. Pero si hay una corporación municipal a la que el Defensor le ha pedido reiteradamente información esa es Librilla, en Murcia. Ha tenido que insistir tres veces, y al cierre del informe aún seguía sin respuesta.

En el listado hay un organismo que no es una Administración pública. Se trata del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, que no contestó sobre la devolución de un presunto menor extranjero.