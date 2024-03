Opositores del Sergas reclaman tener las puntuaciones del concurso de estabilización antes de elegir plaza de difícil cobertura

LOLITA VAZQUEZ

La acumulación de procesos selectivos en el Sergas, derivada de la necesidad de personal y de la exigencia de Europa de estabilizar al personal público, sigue causando preocupaciones entre los aspirantes. Si la semana pasada algunos candidatos se presentaban al examen de oposición para 163 plazas de facultativo especialista a pesar de haber logrado, al menos virtualmente, plaza en el concurso para puestos de difícil cobertura, porque las puntuaciones definitivas aún no estaban publicadas en el DOG, ahora las inquietudes están relacionadas con un tercer proceso: el concurso de consolidación por méritos, cuyo baremo fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La Xunta anunció este jueves que seguiría adelante con ese proceso, hasta ahora paralizado, utilizando el baremo impugnado, toda vez que el Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Administración gallega. Así las cosas, el sindicato médico O'Mega y también distintos opositores a título personal, han reclamado al Sergas que haga públicas al menos las puntuaciones provisionales, antes de que los seleccionados en el otro concurso para plazas de difícil cobertura presenten la documentación y elijan destino.

¿Por qué lo piden? Porque una vez que un profesional toma posesión de una plaza en una determinada categoría y especialidad, queda excluido del resto de procesos para esa misma categoría y especialidad. Y son muchos los que están inscritos en dos o incluso en las tres convocatorias de selección de personal aún abiertas.

«Véxome na obriga de tomar unha decisión sen coñecer as opcións e os resultados dos outros procesos selectivos convocados con anterioridade», argumenta un aspirante en un escrito dirigido al Sergas. Y recuerda que las plazas de difícil cobertura llevan consigo unos condicionantes, como tener que permanecer en el destino adjudicado al menos dos años antes de optar a un traslado, que los puestos del concurso por estabilización no tienen.

Por ello, reclama o bien la publicación de las puntuaciones, o que el plazo de elección de destino en el otro proceso, que remata el 5 de abril, se prolongue hasta que sean publicadas.

«Consideramos que el profesional que tenga opciones en ambos procesos debe tener el conocimiento y la posibilidad de optar a la opción que consideren más beneficiosa», estiman desde el sindicato O'Mega. Un argumento parecido utilizó el sábado pasado el conselleiro de Sanidade en funciones, Julio García Comesaña, para explicar el retraso en la publicación de las puntuaciones definitivas del concurso para plazas de difícil cobertura. «Tela adiantado impediría que se presentasen ao exame [en referencia a proba do día 16 do concurso-oposición]. O que se fixo foi ampliar o abanico de posibilidades para que os candidatos que xa están con posibilidade de coller praza en difícil cobertura non tiveran que deixar de presentarse a este proceso», explicó.