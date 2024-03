Turismo en Semana Santa: plazas sobradas para Cíes o la playa de As Catedrais, pero reservas completas en Meirás

La Semana Santa está a punto de arrancar. Y serán muchos los que puedan disfrutar de varios días libres en Galicia. Sean residentes en la comunidad o lleguen de fuera para hacer turismo, los planes se multiplican, aunque hay dos cosas que pueden aguarlos: el mal tiempo y encontrarse con el cartel de completo en algún lugar o actividad. Hay, además, atractivos que requieren autorización previa para visitarlos, como la playa de As Catedrais o las Illas Atlánticas.

De momento, la mayoría de esos lugares para los que conviene reservar todavía están disponibles, muchos de ellos con rutas guiadas, aunque hay algunos, como los jardines del Pazo de Meirás, que ya no disponen de hueco en las próximas jornadas, y otros que permanecerán cerrados a pesar de su tirón turístico.

Illas Atlánticas

Isla de Ons desde O Grove Martina Miser

Todavía quedan plazas, y muchas para visitar tanto las Islas Cíes como las Ons cualquiera de los días de Semana Santa, incluidos los festivos. En la web de la Xunta pueden obtenerse autorizaciones para la visita de un día (luego hay que comprar billete en alguna naviera autorizada). También es posible reservar en los cámpings de ambos archipiélagos.

Lo que ya no se puede obtener con antelación es una reserva en las visitas guiadas que Xunta y el Parque Nacional ofrecen los días 23, 24, 30 y 31 en Ons (con salida al mediodía), y el 24, 29, 30 y 31 en Cíes (en horario de mañana y tarde). Sin embargo, casi la mitad de las plazas se distribuirán directamente en las casetas de información de las propias islas el día de la visita.

Playa de As Catedrais

Playa de las Catedrales XAIME RAMALLAL

Con la llegada de la Semana Santa, la bajada a este popular arenal de A Mariña pasa a requerir una reserva previa, para controlar el número máximo de personas que acceden a la playa (el cupo es de alrededor de 3.500 visitantes al día). Desde este sábado 23 y hasta el lunes 1 de abril incluido, hay que reservar a través de la web habilitada por la Xunta. De momento, hay plazas disponibles para cualquier día de la semana, siendo el más solicitado hasta ahora el Viernes Santo (29 de marzo).

En la misma web puede consultarse el horario de mareas de cada jornada, y aprovechara para escoger, si se quiere, una visita guiada.

Torres de Meirás

Torres de Meirás MARCOS MÍGUEZ

Ni para este primer fin de semana, el del Domingo de Ramos (23 y 24) ni para el próximo, el del Domingo de Resurrección (30 y 31) quedan plazas disponibles para visitar los jardines del Pazo de Meirás en la web habilitada por el Concello de Sada.

Salvo sorpresa, conocer el que fuera hogar de la ilustre escritora Emilia Pardo Bazán, ya no es un plan al alcance de los que aún no hayan organizado sus actividades para esta Semana Santa.

Fuciño do Porco

Fuciño do Porco PEPA LOSADA

Tampoco podrá visitarse O Fuciño do Porco, el nombre por el que es conocida popularmente la senda que recorre los acantilados de Punta Socastro, en O Vicedo. En este caso, no tiene que ver con una falta de plazas. Lo que sucede es que el enclave fue cerrado a los visitantes por cuestiones de seguridad el pasado mes de noviembre, al ceder terreno sobre el que se asienta una pasarela, y por el momento no reabrirá.

El propio alcalde de la localidad, Jesús Novo, confirmó hace unos días que el espacio no estaría accesible esta Semana Santa, a pesar de las muchas llamadas recibidas en la oficina de Turismo interesándose por visitarlo.

Monasterio de Oia

Real Mosteiro de Oia M. MORALEJO

El Real Mosteiro de Oia abrirá esta Semana Santa, ofreciendo además visitas guiadas. Este espectacular cenobio al borde del Atántico, joya del Císter en Galicia y declarado Ben de Interese Cultural (BIC) podrá disfrutarse durante cuatro días: del Jueves Santo al Domingo de Resurrección (28, 29, 30 y 31 de marzo).

Habrá cuatro visitas por jornada: a las 11, a las 12.30, a las 16.30 y a las 18.00 horas, con cuarenta plazas cada una. De momento aún es posible reservar a través de la web para cualquiera de los días y en cualquiera de los horarios. Los participantes, acompañados de un guía, recorrerán la propiedad, el claustro, el refectorio antiguo y el nuevo, donde se ubica la exposición permanente Los presos del Mosteiro.

Pazos

Pazo do Faramello MERCE ARES

¿Qué tal visitar un pazo que han citado en sus escritos Rosalía, Emilia Pardo Bazán o Camilo José Cela? «A súa beleza conxeloume a alma», escribió, por ejemplo, la primera, refiriéndose al Pazo do Faramello, situado en el concello de Rois. No es pequeña recomendación para optar por conocer este lugar, que acogió la Real Fábrica de Papel del Faramello, y que actualmente permite disfrutar de su espectacular edificio barroco y de un paseo exterior por jardines, estanques, fuentes, cascadas y viñedos. Hay visitas guiadas de martes a domingo (incluidos los próximos días festivos) a las 12.00 y a las 17.00 horas, y el lunes, solo por la tarde, además de un tour en inglés disponible todos los días a las 15.00. Las reservas aún pueden hacerse en la web del pazo.

Pazo de Rubianes MONICA IRAGO

Otra opción puede ser el arousano Pazo de Rubianes. La visita guiada permite conocer los jardines, el viñedo, la bodega y algunos de los edificios del complejo, como la capilla, y remata con la degustación del vino albariño que comparte nombre con el pazo. Se realiza de lunes a domingo a las 11.30 horas y puede reservarse para cualquier día de la semana próxima, festivos incluidos.

Cova do Rei Cintolo

Cova do Rei Cintolo YOLANDA GARCÍA

Buenas y malas noticias para quienes estén pensando en adentrarse en la cueva natural más grande de Galicia, con unos siete mil metros de galerías, y conocer un paisaje único, cuyo disfrute se entrelaza con datos científicos y leyendas. Hablamos de la Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo.

El dato bueno: en Semana Santa se abre a las visitas todos los días. El malo, para los festivos del Jueves y Viernes Santo ya no hay plazas. Y para este fin de semana tampoco hay apenas huevos. El resto de los días, aún hay opciones de mañana (11.00 horas) y tarde (16.00 horas), aunque es posible que tampoco tarden mucho en cubrir el cupo de participantes. Para conocer los huecos libres y reservar una plaza se puede llamar al teléfono 982 50 71 77 o escribir al correo electrónico turismo@concellomondonedo.es.

Torre de Hércules

Torre de Hércules MARCOS MÍGUEZ

El faro en funcionamiento más antiguo del mundo, situado en A Coruña, puede visitarse todos los días de la semana. Por la tarde incluso puede hacerse acompañado de un guía. Eso sí, solo pueden subir 32 personas cada media hora, a partir de las 10.00.

El tiquet puede cogerse in situ, o con antelación vía web, aunque la compra se abre solo a tres días vista. Es decir, de momento aún no se ha iniciado la venta para la mayor parte de los días de la Semana Santa, así que aún es posible visitarla cualquiera de ellos.

Catamaranes del Miño y el Sil

Catamarán en el cañón del Sil

Los catamaranes de la Deputación de Lugo que recorren los cañones del Miño y del Sil retoman su funcionamiento para esta Semana Santa. Las rutas arrancan este sábado 23 de marzo y rematarán el domingo 31.

Hay dos recorridos. Uno sale desde el embarcadero de la diputación en Ponte de Sil (Monforte) y recorre el embalse de Santo Estevo, en un viaje por el Sil que toca las provincias de Lugo y Ourense. El otro parte del embarcadero de Belesar y recorre el río Miño por el embalse de Os Peares, pasando por el impresionante meando que forma O Cabo do Mundo. Para ambas rutas quedan billetes, que pueden reservarse en esta web. Ambas tienen una salida matinal y otra por la tarde, aunque el recorrido por el cañón del Sil duplica los viajes el jueves, el sábado y el domingo.

Catedral de Santiago

Pórtico de la Gloria durante una visita nocturna a la Catedral de Santiago Sandra Alonso

En el templo compostelano, la mayor complicación se da si se quiere subir a las cubiertas o hacer la visita nocturna. Las entradas para dar ese especial paseo de noche el Domingo de Gloria (31 de marzo) están agotadas y no hay sesión ni el sábado 30 ni el lunes 25. Para la visita a los tejados y la Torre da Carraca está prácticamente completo el Viernes Santo (29 de marzo) y también está muy solicitado el sábado.

Para disfrutar del Pórtico de la Gloria, sin embargo, todavía hay opciones todos los días, tanto para la entrada normal como para la visita guiada. Ya no quedan, sin embargo, invitaciones gratuitas. Se han repartido todas las disponibles entre este sábado 23 y el miércoles 27, y para el resto de días no pueden solicitarse aún.