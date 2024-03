El Gobierno asegura que Galicia recibirá una cifra récord de fondos del Estado este año

CESAR QUIAN

El presidente de la Xunta en funciones calculaba este jueves en 725 millones la pérdida de ingresos que supondría para Galicia la falta de Presupuestos del Estado para este año y exigía, acompañado por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que el Gobierno central apruebe una actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Ante estas críticas, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, negó que la falta de Presupuestos vaya a suponer un freno a la «execución da axenda galega» y al cumplimiento de los objetivos y aseguró que Galicia recibirá una cifra récord en entregas a cuenta este año.

El delegado del Gobierno insiste en que las entregas a cuenta se incrementarán, «tal e como se comprometeu o Goberno», y en este sentido destaca que «a diferenza do Executivo do PP, o Goberno de Pedro Sánchez xa demostrou no 2019 que é posible actualizar as entregas a conta» con unos presupuestos prorrogados. Es más, pone cifras al récord que avanza para este ejercicio: «9.395 millóns de euros en entregas a conta», lo que representa, según la Delegación del Gobierno, un 6,9 % más. Si se incluye la liquidación del 2022, añade Blanco, los recursos para Galicia alcanzan este año los 10.598 millones, un 12,8 % más.

Pedro Blanco recalca que las afirmaciones de Rueda de que la prórroga de los presupuestos estatales condena a Galicia a recibir el peor presupuesto del Gobierno central de los últimos años son «rotundamente falsas» y acusa al presidente de la Xunta de estar «mentindo á cidadanía». «Tanto a Xunta como os concellos contarán para este ano cos maiores recursos da súa historia», afirma.

Ningún freno

La prórroga de los Presupuestos estatales, argumenta el representante del Gobierno en Galicia, no supondrá ningún freno a la economía y a los proyectos gallegos, puesto que «os orzamentos prorrogados teñen suficiente espazo para a realización dos investimentos e compromisos previstos en Galicia».

En el apartado de distribución de responsabilidades, Blanco vuelve la mirada hacia el PP, al que achaca que su voto en contra de la senda del déficit en el Senado provoca que los ayuntamientos gallegos vayan a tener 76 millones de euros menos. «Todo pola estratexia de canto peor mellor para o Partido Popular», dijo.

Blanco le pide a Alfonso Rueda seriedad y rigurosidad en este asunto, que deje de criticar al Gobierno de España, que deje de jugar a la confrontación y que se «poña a traballar para executar os fondos que lle transfire o Estado».

Rueda había presentado tras el Consello de la Xunta un informe según el cual el Gobierno autonómico tiene un déficit mensual de 60,5 millones de euros por la falta de nuevos presupuestos estatales, al no recibir las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica previstas, una cantidad que da ese total de 725 millones que se perderían a lo largo de este año en el que el Gobierno ya anunció que se prorrogarán los Presupuestos.