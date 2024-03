El Sergas ejecutará el concurso de méritos de especialistas hospitalarios con el baremo cuestionado por el TSXG

Entrada de consultas del Hospital Montecelo, en Pontevedra, en una imagen de archivo Ramón Leiro

El Sergas ejecutará, «nos vindeiros meses» el concurso de méritos para incorporar a facultativos especialistas de centros hospitalarios, médico de urgencias y médico del 061 que se paralizó tras una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Y lo hará utilizando el mismo baremo que el alto tribunal gallego ordenó modificar, para equiparar la puntuación recibida por prestar servicios en el sistema sanitario gallego y en otras comunidades autónomas. Es decir, el tiempo trabajado en el Servizo Galego de Saúde seguirá puntuando el doble.

Según una nota remitida tras mantener una reunión extraordinaria con los sindicatos presentes en la Mesa sectorial, el Sergas «procederá a executar a convocatoria de concurso de méritos de estabilización de prazas de persoal facultativo especialista, consonte o baremo publicado». Lo hace tras consultar con la Asesoría Xurídica Xeral y después de que se haya admitido el recurso de casación que la Xunta presentó ante el Tribunal Supremo contra la citada sentencia. «A admisión do recurso por parte do Tribunal Supremo implica unha maior seguridade xurídica á hora de retomar a execución do proceso selectivo», estima la Consellería de Sanidade, que entiende que ese paso «permite dubidar» del fallo del TSXG.

El concurso de méritos de estabilización pendiente de resolver afecta a más de 300 plazas de distintas especialidades. Quedó paralizado después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo diera la razón a uno de los participantes, que impugnó la convocatoria porque el tiempo trabajado en el Sergas puntuaba 0,20 por mes, y los servicios en otros sistemas sanitarios autonómicos, solo la mitad, un 0,10.

Los magistrados entendieron que esa «sobrevaloración» en los aspirantes que trabajaron en Galicia es «una desproporción no admisible», que vulnera derechos fundamentales. Por eso anuló el apartado de baremación, reclamando a la Administración gallega que lo modificase para equiparar la puntuación por tiempo trabajado en cualquier comunidad autónoma.

Sin embargo, la Xunta defiende que, salvo en el País Vasco, todos los servicios de salud de España valoran en mayor medida el tiempo trabajado en sus propios sistemas. Entienden, por tanto, que de no hacerlo así en Galicia se perjudicaría a los profesionales de la sanidad gallega.