Rueda medita en silencio los cambios en el Gobierno mientras se especula en «la cuchillería» de San Caetano

Sandra Alonso

«Probablemente» habrá «algunha adaptación de algunha estrutura», dijo Alfonso Rueda sobre el futuro Gobierno de la Xunta. Los cambios, y los nombres de las personas que encabezarán las diferentes ramas del Ejecutivo, se «irán sabendo» a media que «se vaian producindo». El presidente en funciones sigue así fiel al estilo que el PP mantiene desde el 2009, en el que los nombramientos se conocen, incluso por los afectados, en el último minuto. Esa impenetrabilidad, que a juzgar por los resultados electorales ha funcionado, se atribuyó durante años a Feijoo. Pero es evidente que Rueda la conoce mejor que bien. Durante la mayor parte de la etapa de su predecesor fue «xefe de máquinas», en sus propias palabras, del aparato de San Caetano y del PPdeG, imprescindibles para ejecutar esos movimientos sin ruido de sables.

Lo demostró este domingo, con el nombramiento de Ethel Vázquez como secretaria de la mesa del Parlamento, lo que confirmaba que no seguiría como titular de Infraestruturas. La salida de Vázquez, la conselleira más veterana, llevaba tiempo en las quinielas, pero muy pocos esperaban que ocurriese en ese día.

Rueda mete a Ethel Vázquez en la mesa del Parlamento, lo que la descarta para seguir como conselleira X. Gago

Por supuesto, la discreción no evita las especulaciones. Hay quien se refiere a la cafetería de San Caetano como «la cuchillería», porque se hacen quinielas a diario y con algunos nombres citados solo para que sean descartados.

Que ayer el presidente en funciones diese la rueda de prensa posterior al consello con el titular de Facenda, Miguel Corgos, sin duda animará esas conversaciones. Desde las elecciones del 18F, ha sido el único conselleiro que ha acompañado a Rueda en esa comparecencia, que suele ser la de más peso de la semana.

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda: «Los nuevos servicios a los mayores nacen con vocación de permanencia» Xosé Gago

Corgos avaló la viabilidad económica del programa del PPdeG, así lo dijo Rueda en gran parte de los mítines de la campaña. Por eso la comparecencia de ayer reforzará las quinielas que apuntan a su continuidad. Sería lógico que demostrase desde el cargo que no falló en ese aval. Pero el propio Rueda, en su última entrevista con La Voz, subrayó que «as políticas transcenden as persoas sempre, e isto non quere dicir nada».