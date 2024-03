Los aspirantes a 174 plazas de difícil cobertura del Sergas por concurso de méritos pueden empezar a elegir destino este jueves

Imagen de archivo del Hospital comarcal de Monforte Francisco Albo

Los candidatos a 174 plazas de difícil cobertura en hospitales comarcales y también en unidades de salud mental de Galicia que concurrieron por concurso de mérito podrán empezar a elegir destino, y presentar la documentación requerida, a partir de este jueves 21 de marzo y hasta el próximo 4 de abril.

Así lo marca una resolución del Sergas publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este miércoles que publica el listado de aspirantes seleccionados y sus puntuaciones definitivas tras la baremación de méritos, dando cinco días hábiles para presentar reclamaciones ante el tribunal.

Sin embargo, no solo esos seleccionados podrán elegir los destinos que prefieren de entre las plazas ofertadas. El Sergas explica que, para lograr la «máxima axilidade na incorporación dos e das profesionais», podrán hacerlo todos los participantes en el proceso selectivo. De este modo, si alguno de los seleccionados de inicio no presenta la documentación exigida, no cumple el resto de requisitos o no elige destino, se podrá adjudicar al siguiente de la lista que haya presentado la documentación, teniendo ya en cuenta sus preferencias.

Por tanto, desde este jueves y durante diez días hábiles todos los candidatos que fueron admitidos al concurso pueden seleccionar telemáticamente, a través del sistema de información Fides/expedient-e, los destinos a los que les interesa optar, en orden de preferencia.

Cada seleccionado deberá elegir, al menos, tantos destinos como el número que ocupe en el listado. Si indica un número menor, y al llegar a su número ya no hay ninguna de esas plazas disponibles, no podrá ser nombrado personal estatutario fijo y quedará anulado en el proceso.

Los participantes no seleccionados podrán elegir todas las plazas ofertadas en el orden de preferencia que quieran, o solo las que le interesen.

De las 174 plazas ofertadas, 93 son para facultativos especialistas de área en hospitales comarcales: Hospital Público de Cee, Hospital Público de Barbanza, Hospital Público da Mariña, Hospital Público de Monforte, Hospital público do Barco de Valdeorras, Hospital público de Verín y Hospital público do Salnés.

Otras 81 son para especialidades de salud mental, de las que 16 se ofertan en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (10 de Psiquiatría y 6 Psicoloxía), 8 en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (3 y 5), 14 en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (8 y 6), 8 en el Complexo Hospitalario Universitario de Lugo (4 y 4), 5 en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (1 y 4), 19 en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (11 y 8), 9 en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (5 y 4), una de psiquiatra en el Hospital Público de A Mariña y otro en el Hospital Público de Monforte.