Rueda será investido presidente el 13 de abril con el calendario que ha planteado Santalices a los grupos políticos

Alfonso Rueda saludó a Miguel Santalices este lunes, antes del comienzo de la constitución del Parlamento en la que el segundo fue reelegido presidente de la cámara. Junto a los dos aparece Roberto Rodríguez, parlamentario del PP por A Coruña. XOAN A. SOLER

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, planteará el próximo lunes una propuesta de calendario a los grupos políticos para iniciar la legislatura. El texto sitúa la toma de posesión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el 13 de abril, casi un mes después de la constitución de la cámara este lunes.

De seguir ese calendario, la investidura no chocaría con la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo, que se celebrará el sábado 6 de abril y a la que está previsto que acuda la cúpula del PP.

La posibilidad de que la investidura se celebrase en la segunda semana de abril había ido ganando fuerza en las últimas semanas, en parte por lo apretado de los plazos al coincidir en medio la Semana Santa. Pero hasta este martes, cuando se recordó que el enlace del regidor ocuparía uno de los fines de semana posibles para la toma de posesión, no se propuso un calendario. El presidente del Parlamento no estaba elegido, y por tanto no podía hacerlo. Pero ni el Gobierno en funciones ni el PPdeG concretaron plazo alguno.

La planificación de Santalices prevé que el lunes 25 de marzo se reúnan la Mesa del Parlamento, que tomará conocimiento de la constitución de los grupos parlamentarios, y la junta de portavoces, que tras constituirse fijará el número de miembros de las comisiones parlamentarias, la fecha para constituirlas y aprobará un calendario de investidura.

A continuación, el lunes 1 de abril, tras la Semana Santa, se constituirían las comisiones. Al día siguiente se iniciarían las consultas con los representantes de los grupos para la candidatura a la presidencia de la Xunta. El 4 de abril se reunirían la mesa y la junta de portavoces para tomar conocimiento de la propuesta de candidato a la presidencia, organizar el debate de investidura y cerrar la ubicación de los parlamentarios en la Cámara. La investidura en sí comenzaría el martes 9 de abril, cuando el candidato presentaría el programa de Gobierno. El 11 de abril, jueves, se celebraría el debate entre los grupos y el candidato. El 13 de abril, sábado, tomaría posesión el presidente. Por último, el martes 16 de abril tendría lugar la sesión solemne de apertura de la XII legislatura.

El texto reglamentario

El calendario sigue los pasos indicados por el reglamento de la Cámara, aunque no hay dudas sobre su resultado: Alfonso Rueda, ahora presidente en funciones, saldrá investido con el voto de 40 de los 75 diputados de la cámara gallega, una amplia mayoría absoluta resultado de la contundente victoria del PPdeG en las elecciones autonómicas del 18F.

La propuesta de calendario de Santalices, señalaron fuentes del Parlamento, «está condicionada polos prazos que fixa o regulamento da cámara para a constitución dos grupos parlamentarios (cinco días hábiles a partir da sesión constitutiva) e das comisións (dez días)».

El artículo 23 del reglamento dice que «a constitución inicial de grupos parlamentarios farase dentro dos cinco días seguintes á sesión constitutiva do Parlamento mediante escrito dirixido á Mesa da Cámara». El apartado 3 del artículo 45 afirma: «As comisións permanentes (...) deberán constituírse dentro dos dez días seguintes á sesión constitutiva».

En cuento a la sesión de investidura, el primer apartado del artículo 136 señala que el presidente de la cámara deberá proponer a un miembro del Parlamento como candidato a la presidencia «como máximo no termo de trinta días desde a constitución do Parlamento». Como en los casos anteriores, la normativa marca un plazo máximo, pero no mínimo, para ejecutar los trámites.

Lo mismo ocurre con la sesión constitutiva, celebrada este lunes. El artículo dos del reglamento dice que «terá lugar na data que, dentro do prazo dun mes, a partir do día de celebración das eleccións, determine o decreto de convocatoria [de los comicios]».

El vicepresidente de la Xunta en funciones, Diego Calvo, en declaraciones a Europa Press, afirmó que, en un escenario en el que interfiere la Semana Santa, «da igual un sábado u otro». Además, preguntado al respecto, confirmó en tono de broma que él no está invitado a la boda del alcalde de Madrid y que estará «por aquí» el sábado 6.

Además, la portavoz del BNG, Ana Pontón, publicó un mensaje en la red social X, antes Twitter, que dice «A sesión de investidura pendente da voda do alcalde de Madrid. Parece un titular de El Mundo Today, pero non, é real. Estas son as prioridades de Rueda con Galiza».