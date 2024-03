La previsión del tiempo de Semana Santa, una pesadilla para los meteorólogos

Vuelven los paraguas a Pontevedra CAPOTILLO

Predecir el tiempo en Galicia nunca es fácil. Sin embargo, hay un momento del año que supone un calvario para los meteorólogos. La previsión para Semana Santa combina algunos elementos que provocan que sea la más complicada de todas. Para empezar, una demanda muy alta. «Se pide una información muy precisa con mucha antelación para un período de unos 10 días. Hay muchos intereses económicos en juego, una presión importante y se toleran menos los posibles fallos», confiesa Francisco Infante, delegado de la Aemet en Galicia.

Otro factor fundamental es la dinámica tan cambiante de la atmósfera. «En esta etapa del año aumenta la radiación solar en el hemisferio norte que tiende a ir confinando el aire frío a latitudes polares. Obviamente no es un proceso que suceda bruscamente. Al principio de la primavera hay aire frío acumulado del invierno que provoca que las situaciones sean muy cambiantes y que la predictibilidad sea bastante limitada», añade Juan Taboada, de MeteoGalicia.

Lamentablemente para los intereses y planes de los gallegos, el pronóstico de este año será de los difíciles. «Tenemos un tiempo más o menos estable con frentes rozando Galicia hasta mediados de la semana que viene, momento en el que una borrasca afectaría a la comunidad, aunque su evolución puede complicar la fiabilidad de este pronóstico. Para la última semana, la predicción muestra una señal húmeda en la mitad occidental peninsular, pero no sería la primera vez que luego desaparece de un plumazo y tenemos una señora dorsal con tiempo estable», reconoce Infante.

«Los modelos no preveían un mes de marzo con anomalías muy pronunciadas, por lo que durante la semana del 24 y el 30 no debería predominar la lluvia. Pero esto no quiere decir nada sobre días concretos y mucho menos sobre períodos horarios de algún día en concreto», advierte Taboada.

La última palabra, como siempre, la tendrá el anticiclón de las Azores. Tal y como explican los dos expertos de la Aemet y MeteoGalicia, la situación ideal sería que las altas presiones se situasen al norte de la Península. Desde esa posición, impedirían el paso de borrascas e impulsarían un tiempo seco y temperaturas elevadas. «Esta no es la situación más probable en esta época, pero de ninguna manera se puede descartar. Habrá que esperar algunas jornadas para tener más información sobre la situación real que viviremos», concluye Taboada. De momento, el hecho de que el sistema anticiclónico no esté demasiado lejos ya es una noticia positiva.