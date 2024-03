Rueda ve como «unha ocurrencia» que el Gobierno plantee a Galicia cofinanciar billetes de tren

Estación del AVE en Ourense, donde también hubo retrasos Miguel Villar

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha tachado de «ocurrencia» del Ministerio de Transportes la propuesta de que el Gobierno gallego cofinancie los billetes de los trenes AVE.

Rueda afirmó que se enteraron de esa iniciativa por los medios de comunicación, no por vía oficial, y consideró que es una «ocurrencia» del departamento que dirige Óscar Puente para «saír do lío no que están metidos, no que nada lles funciona e no que nada do que comprometen se cumpre». En ese contexto, la solución del ministerio es que la Xunta «ten que pagar no sabemos que billetes, en que cantidade e en que concepto». En consecuencia, Rueda pidió al ministro, «tan afeccionado a outro tipo de pelexas» (en una referencia a sus habituales intercambios de mensajes en redes sociales), que «se poña a traballar».

El titular de la Xunta denunció que Transportes tiene «moitos deberes pendentes con Galicia», aunque prefiera desviar a otras administraciones las soluciones «aos seus problemas e incompetencias».

El presidente lamentó la falta de información sobre esas tareas pendientes —«non sabemos nada», dijo— a la que se suman los problemas del servicio de cercanías que sufre habituales retrasos y presenta «moitísimas deficiencias», «poucas frecuencias» y «billetes carísimos», mientras el ministro se dedica «a todo menos ao que se ten de que dedicar».

En Asturias, la posibilidad de cofinanciar los billetes de AVE fue planteada por el Gobierno del Principado, con el fin de que la línea entre Madrid y Asturias sea declarada de Obligación de Servicio Público. Preguntado sobre ese particular, Rueda subrayó que su intención no es que Asturias «non saia beneficiada», pero sí reclamó que a Galicia se le ofrezca lo mismo.

El presidente de la Xunta señaló que no se ha empezado por ahí, porque mientras al presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, se le ofrecieron «explicacións directas» sobre el nuevo retraso en los trenes Avril, en Galicia estas se «ventilaron cunha chamada telefónica». En consecuencia, advirtió que la Xunta «non está disposta a tolerar» un trato «discriminatorio» contra la comunidad.