La mitad de los muertos en Galicia iban sin cinturón de seguridad

La Guardia Civil realizando un control del uso del cinturón esta misma semana. Marcos Miguez

Un conductor murió en Verín al salirse de la vía con su coche. No llevaba el cinturón de seguridad. Tampoco lo utilizaba una joven que salió despedida tras un choque frontal ocurrido cerca de Santiago. Son dos de los últimos fallecidos en las carreteras de Galicia, y representan una muestra de un problema que está sorprendiendo a los responsables de la Dirección General de Tráfico. No encuentran explicación al aumento del número de conductores y pasajeros, sobre todo los más jóvenes, que no utilizan el cinturón de seguridad cuando se suben a un coche. «Estamos muy preocupados», alerta María Victoria Gómez Dobarro, coordinadora de la DGT en Galicia. El año pasado murieron en las carreteras gallegas 51 conductores y pasajeros de turismos y furgonetas, y 26 de ellos no llevaban el cinturón.

«Es el principal sistema de seguridad de un coche y está demostrado que su uso salva vidas», advierten en Tráfico. Recuerdan los siniestros en los que solo se salvaron los ocupantes que llevaban puesto el cinturón, como los dos supervivientes del autobús que cayó al río en Pedre en la Nochebuena del 2022.

«Es increíble que hoy en día aún haya gente que no se pone el cinturón cuando se sube a un coche sabiendo que salva vidas», lamentaba en La Voz el jefe de la Guardia Civil de Tráfico de Galicia, Antonio Hidalgo, tras el grave accidente de Xove ocurrido hace ahora un año y en el que tres de los cuatro jóvenes que murieron aquel día no llevaban abrochado el cinturón de seguridad. Aquel siniestro ocurrió la madrugada de un sábado en una carretera secundaria. Noche, fin de semana y vía convencional son, precisamente, los indicadores que aparecen en el perfil de las víctimas elaborado por el Observatorio de Seguridad Vial de la DGT sobre el uso del cinturón de seguridad. A esos tres parámetros, el documento suma la edad: los jóvenes son los que menos lo utilizan.

La Organización Mundial de la Salud recomienda el cinturón como el mejor dispositivo de seguridad de un vehículo. Su uso es obligatorio en España desde 1975 para los asientos delanteros, y desde 1992, también para los traseros. Casi nadie duda de su eficacia, aunque sigue habiendo demasiados conductores que no se lo abrochan y que utilizan todos los trucos posibles para que el aviso de cinturón sin poner deje de sonar. Y eso que no solo evita que los ocupantes salgan despedidos, sino que amortigua la deceleración que se produce en un impacto, en el que los ocupantes viajan a la misma velocidad del coche. «Se podría decir que, en cierto modo, el cinturón actúa como un paracaídas», apuntan desde Tráfico, que citan un ejemplo para ilustrar lo que ocurre un choque a 80 kilómetros hora contra un muro: los ocupantes salen disparados hacia delante con una fuerza 80 veces superior a su propio peso.

Muertes y lesiones medulares

Sin cinturón, por tanto, se multiplican las probabilidades de morir o de sufrir una lesión medular, muy frecuente en este tipo de siniestros. Además, el resto de los dispositivos de seguridad, como el airbag y los reposacabezas, pueden no servir de nada si el cinturón no está abrochado.

Imagen de un conductor sin cinturón captado por una cámara de vigilancia de la DGT.

Los accidentes son la peor consecuencia de no usar el cinturón. Pero hay más. El año pasado fueron denunciadas en Galicia 6.200 personas por no llevarlo puesto. La multa le afecta a cualquier ocupante adulto. Cada uno es responsable de su uso desde que se sube a un coche, por lo que la denuncia se dirige contra el infractor. Si es pasajero, la sanción es de 200 euros. Si es conductor, perderá además 4 puntos del carné.

Los datos de Tráfico alertan de otro incumplimiento grave, que afecta a la protección de los menores: el año pasado 284 conductores fueron denunciados por llevar en su coche a niños sin la sillita de retención infantil.