La Xunta compra 50 relojes geolocalizadores para usuarios de residencias de mayores que tengan deterioro cognitivo

PEPA LOSADA

El Consello de la Xunta ha informado este jueves de la compra de 50 relojes de geolocalización que se distribuirán entre catorce residencias de mayores públicas de la comunidad.

Estos dispositivos, indica el Gobierno gallego, podrán usarse para velar por la seguridad de personas usuarias de los centros que tengan indicios de deterioro cognitivo o posibles problemas de desorientación, de modo que el personal pueda conocer en todo momento su localización cuando se realiza una salida o alguna actividad en el exterior.

Los aparatos tienen un aspecto similar al de un reloj digital, y ya fueron probados en la residencia pública de mayores de Oleiros, con resultado satisfactorio, según la Administración autonómica.

Ahora, esa iniciativa se implantará en las residencias de A Estrada, O Carballiño, Carballo, Castro Caldelas, Monforte de Lemos, Marín, A Pobra do Caramiñal, Burela, Caranza (Ferrol), Porta do Camiño (Santiago), A Milagrosa (Lugo), As Gándaras (Lugo), Torrente Ballester (A Coruña) y Oleiros. No se descarta que, en un futuro, se amplíe a otros centros.