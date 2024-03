Desde este sábado y hasta el 5 de abril se podrá pedir plaza en las escuelas infantiles públicas

Escuela infantil de San Roque, en Santiago, de titularidad de la Xunta, en una foto de archivo XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, ambos en funciones, acudieron en la mañana de ayer a la escuela infantil de Coristanco para anunciar que, desde este sábado 16 de marzo y hasta el próximo 5 de abril, permanecerá abierto el plazo para solicitar alguna de las primeras 10.500 plazas públicas ofertadas, de las más de 32.000 —entre públicas, privadas y de iniciativa social— que conforman la red de escuelas infantiles existentes en Galicia. «Todas serán gratuítas e sen baixar a calidade», remarcó en su discurso. Con respecto a las 21.500 restantes, «abrirase a matrícula de xeito sucesivo» hasta completar «a totalidade de prazas dispoñibles en toda a comunidade neste tramo de idade».

El mandatario gallego, que realizó su primera visita a la Costa da Morte desde los comicios autonómicos del 18 de febrero, explicó que, como novedad este año, se darán «máis puntos no baremo a aquelas familias nas que algún ou os dous proxenitores traballan». Alfonso Rueda incidió en que esta decisión se adopta «porque as familias nas que traballan ambos os proxenitores teñen máis necesidades de conciliación». Y añadió: «Neste curso, cada un deles recibía 7 puntos; no próximo curso, recibirán 8, co que o total pasará de 14 a 16. O resto do baremo manterase como estaba, de forma que seguirán tendo prioridade as familias numerosas, as monoparentais e as en risco de exclusión social». Rueda remarcó la conciliación de la vida familiar y laboral como uno de los ejes principales en los que la Consellería de Política Social establece la asignación de plazas en las escuelas infantiles de gestión pública (bien directa, bien indirecta).

Modelo pionero

Durante su visita a la escuela infantil de Coristanco, Rueda puso en valor «o modelo galego, pioneiro na gratuidade», en lo que gestión del sistema educativo se refiere, y anunció una medida adicional: «A partir de setembro, vaise estender tamén ás matrículas universitarias». El presidente en funciones de la Xunta argumentó esta decisión del Ejecutivo: «Garantimos a gratuidade de toda a educación pública, desde onde todo comeza, dos 0-3 anos, ata que se acaba cun grao universitario. No caso das tres universidades públicas galegas, obviamente [a gratuidade] será para aqueles alumnos que estuden e se esforcen. É dicir, que unha persoa pode estudar de forma totalmente gratuíta en Galicia dende que nace ata que remate os seus estudos universitarios». En este sentido, mantiene su apuesta «pola atención das persoas con medidas e políticas de carácter social, desde que naces ata que tes unha idade onde necesitas unha especial protección da Administración».

Y, aunque aseguró que la Xunta de Galicia «xa destaca polo coidado das persoas», anunció en su discurso «que na nova lexislatura, o Goberno galego vai pisar o acelerador en materia de políticas sociais». Y calificó la próxima legislatura como la de la «Administración que coida das persoas durante toda a súa vida».

Sobre su decisión de escoger precisamente Coristanco, un municipio de poco más de 6.000 habitantes, para anunciar la apertura del plazo para la solicitud de plazas en las escuelas infantiles, señaló que no se trata de una decisión arbitraria: «Esta escola infantil funciona moi ben, porque tiña moi boas referencias dela e do persoal». Y la segunda, y no menos importante, tratar de dar visibilidad al rural. En lo que a inversión se refiere, Rueda habló de unos 60 millones de euros para garantizar esta gratuidad de plazas en las escuelas infantiles.