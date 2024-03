Jácome impide a la oposición oficiar bodas y provoca el rechazo de parejas

Las parejas que tenían una fecha fijada para sus bodas civiles en el Concello de Ourense durante los próximos meses y que habían pedido que la ceremonia la oficiase un concejal de la oposición recibieron una llamada ayer del departamento municipal de protocolo. Una funcionaria las informó de que el edil que habían elegido no se podría encargar de ello y que tendrá que ser el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, el que oficie el enlace. «A mí ese señor no me casa. Eso lo tengo clarísimo», dice una de las novias, que tenía cita para agosto y que ya está buscando alternativas.

Jácome comparece en contadas ocasiones en rueda de prensa. Lo hizo la semana pasada para explicar sus prioridades de gestión en el Ayuntamiento hasta el año 2027, y en su intervención dedicó prácticamente el mismo tiempo a hablar de sus planes para aprobar unos presupuestos —que el Concello tiene prorrogados desde el año 2020— que a su política en relación con las bodas civiles. Fue entonces cuando anunció que ya no delegaría más esa competencia en concejales de los grupos de la oposición.

Apartó a una funcionaria

Se trata de un paso más del alcalde ourensano en este tema, que ya fue polémico en el pasado mandato. Jácome afirmó que existía una mafia en torno a la celebración de las bodas civiles en el Concello para que las oficiase de forma preferente el concejal Pepe Araújo, antes de Ciudadanos y ahora del PP. El regidor ourensano culpó de ello a la funcionaria que dirigía el departamento de protocolo, a la que relevó de su puesto por ese motivo. Sin embargo, sigue habiendo parejas que solicitan específicamente que los casen otros concejales diferentes al propio alcalde. Este —que tiene una tienda de instrumentos musicales y toca el piano— se ofreció hace unos meses a interpretar la marcha nupcial al teclado para animar las ceremonias.

A muchas parejas les resulta indiferente el concejal que oficie su boda, pero otras sí piden uno específico porque lo conocen o por afinidad ideológica. Hasta ahora, no había problema, pero eso se acabó. Una de las futuras novias que recibió la llamada del departamento de protocolo para comunicarle el cambio había pedido que la casase María Fernández Ojea, concejala del PSOE. «Somos amigas desde pequeñitas», explica a La Voz esta mujer, que pide no ser identificada. Ella vive en otro municipio del entorno de la capital, pero hizo todos los trámites para casarse en Ourense precisamente para que fuese esa edila quien se encargase de oficiar la ceremonia.

«A mí ese señor no me casa. Eso lo tengo clarísimo, antes me voy al juzgado», dice la novia, mientras piensa qué hacer. Espera que la situación se normalice y que finalmente pueda casarla la socialista María Fernández, pero dice estar dispuesta a buscar alternativas.

De hecho, después de recibir la llamada del Ayuntamiento, fue ella quien llamó al juzgado para ver qué trámites tendría que hacer para poder casarse en otro lugar, aunque eso podría implicar tener que cambiar también la fecha, con los trastornos que supone para la organización de una boda.

María Fernández no se explica la actitud del alcalde en relación con este asunto. Su amiga, dice, está disgustadísima por la situación generada. La edila del PSOE hace hincapié en que la decisión de Jácome solo contribuye a «hacer daño» y recuerda que las parejas organizan sus bodas «con todo el cariño del mundo». Los hechos provocaron incluso la difusión de un comunicado del grupo socialista que dice que lo ocurrido demuestra que Jácome tiene una «actitude infantil, propia dun pequeno ditador cutre».

Más casos

«É algo absolutamente incomprensible que unha persoa veña casar e pida expresamente que a case un concelleiro e que o alcalde non queira porque lle molesta, porque outra explicación non ten», lamenta Luis Seara, portavoz del BNG. El líder nacionalista publicó en sus redes sociales un wasap que le mandó una pareja que había solicitado que él fuese el oficiante. «Acaban de chamarme do Concello que, por razóns organizativas, non nos podes casar», le decía la novia, que continuaba: «Que nos ten que casar o alcalde», acompañándolo de emoticonos de sorpresa y tristeza. Seara dice que «o que argumentan como ?razóns organizativas? non é máis que unha pataleta do alcalde, que amosa, unha vez máis, o seu grao de falla de empatía coa veciñanza».