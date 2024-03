La factura de un grado universitario: pagar toda la carrera de Arquitectura cuesta el doble que la de Derecho

Estudiantes en la Facultade de Económicas en la Universidade da Coruña, en una imagen de archivo. ANGEL MANSO

Estudiar un grado universitario en una facultad gallega cuesta, de media, casi la mitad que en otras comunidades como Navarra o Madrid. Y es que Galicia, con 11,89 euros, tiene el precio medio por crédito en primera matrícula más bajo de toda España, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Universidades, correspondientes a este curso 2023/2024. Le siguen Asturias (12,34 euros), Canarias (12,50) y Andalucía (12,62); mientras en el otro extremo, los créditos más costosos se encuentran en Navarra (12,29 euros), Madrid (18,54) y Cataluña (18,14).

Y no es algo nuevo, sino que se trata de una situación que se ha mantenido prácticamente inalterada durante la última década. ¿La razón? Mientras los precios han oscilado en el resto de comunidades, en Galicia se han mantenido estáticos desde el curso 2011/2012. Esto supone doce años con las tasas congeladas. Además, esta política no se limita únicamente a los grados, sino que también se aplica a los másteres —habilitantes o no— y, está previsto que para el próximo curso se dé un paso más, y la matrícula sea completamente gratuita, tal y como anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en campaña electoral.

Hay que tener en cuenta que esos 11,89 euros se corresponden con el precio medio del crédito, por lo que esta cifra varía en función de la titulación. Dentro de esta fluctuación, los desembolsos más bajos los realizan los que se matriculan en grados relacionados con las ramas de Arte e Humanidades y Ciencias Sociais e Xurídicas, que desembolsan 9,85 euros por crédito en el que se inscriben por primera vez.

Esto hace que sacarse a curso por año un grado como Derecho, compuesto de 240 créditos, cueste casi en Galicia 2.364 euros, casi 2.000 menos que en Cataluña, la comunidad en la que cursar esta carrera resulta más costoso (los cuatro cursos salen a 4.245 euros en total).

En el otro extremo están los estudiantes de Ciencias, Ciencias da Saúde, Enxeñaría y Arquitectura, que tienen un coste de 13,93 euros por crédito. Esto sitúa a estos grados en distinta posición respecto, tanto al resto de España (donde ya no es la comunidad más barata), como a las demás titulaciones gallegas.

Así, terminar un grado como Arquitectura en Galicia cuesta 4.179 euros de media, casi 2.000 euros más que una carrera como Derecho. Y esto, suponiendo que el estudiante apruebe a curso por año, algo bastante poco común, ya que Arquitectura es la carrera que los universitarios gallegos tardan más tiempo en terminar (en el curso 2021/2022 la media superaba los seis años y medio).

Sin efecto llamada

Sin embargo, esta congelación de los precios, que sitúa a las facultades gallegas como unas de las más baratas de España, no parece servir como reclamo para que alumnos nacionales las escojan. La presencia de estudiantes de otras comunidades sigue siendo baja en los campus: representan el 9,47 % en la Universidade de Santiago (USC), el 7,21 % en la de Vigo (UVigo) y el 5,8 % en la de A Coruña (UDC).

Desde la Consellería de Educación aseguran que el efecto llamada en ningún momento fue el objetivo de esta medida: «Nunca foi deseñada nin pensada para atraer alumnos doutras comunidades, senón como unha medida económica de apoio ás familias galegas, e esa esta sendo a súa repercusión fundamental», dicen.

Del mismo modo, insisten en que se «está traballando» en implementar «a matrícula gratuita para todos os cursos da universidade». «Seguindo o compromiso do presidente Alfonso Rueda en campaña electoral, avanzaremos un chanzo máis con esta medida, histórica e pioneira en España. Xa se está traballando para poñela en marcha nos primeiros 100 días de goberno, tal e como se comprometeu», recalcan. Según indican, esto supondrá «un aforro medio de ata 3.000 euros por alumno».

Desde la Universidade de Santiago señalan, sin embargo, que «a presenza de alumnado procedente doutras comunidades foi medrando de forma progresiva nos últimos tres anos» y destacan que, «se ben os prezos de matrícula son un factor de importancia», existen otros factores que influyen a la hora de escoger la universidad de destino. «Os custes de desprazamento a outra cidade durante un mínimo de catro anos e o valor engadido que a universidade de destino achega ao título en cuestión, como a súa reputación, servizos asociados á etapa universitaria, recursos para o alumnado ou posibilidades de desenvolvemento profesional posteriores ao estudos», son algunos de los parámetros que ofrecen.

En la Universidade de A Coruña entienden que «os prezos actuais das matrículas do SUG están a ter un impacto positivo na matrícula de alumnado doutras comunidades con prezos moito máis elevados», pero acusan la «ausencia de estudos estatísticos rigurosos sobre as causas da decisión de matrícula do alumnado».