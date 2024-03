La Comisión Europea cierra el procedimiento de infracción contra España por aplicación incorrecta de la normativa de seguridad ferroviaria

COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea (CE) ha cerrado de manera definitiva el procedimiento de infracción contra España por implementar de manera incorrecta la legislación comunitaria sobre seguridad ferroviaria.

El procedimiento fue abierto a principios del 2019, sabiéndose posteriormente que la Comisión ponía el foco de su preocupación en el modo de hacer los análisis de riesgo por parte de la administración ferroviaria española, una de las cuestiones centrales precisamente en la investigación judicial sobre el accidente de Angrois.

El Ministerio de Fomento señaló entonces que contestaría a los requerimientos de Bruselas enviando el Plan Estratégico de Seguridad Ferroviaria que acababa de presentar en el Consejo de Ministros.

Bruselas alega que expedientó a España por descuidar la evaluación de riesgos en el ferrocarril pablo gonzález

Este miércoles se publicó en la página web de la CE el cierre del caso, atribuido a la Dirección General de Movilidad y Transportes europea. En respuesta a ese procedimiento de infracción ahora cerrado, el Gobierno español debió presentar un plan de acción, al que ya ha solicitado acceso la eurodiputada del BNG, Ana Miranda.

La nacionalista considera que el inicio del procedimiento fue propiciado por la denuncia que ella misma presentó contra el Gobierno, el Ministerio de Fomento, la Dirección General de Trenes, ADIF y Renfe en el 2017. Lo hizo un año después de que la Agencia Ferroviaria Europea entregase un informe en el que cuestionaba la independencia de la investigación que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del ministerio realizó sobre el siniestro del Alvia en Angrois en julio del 2013, que dejó 80 muertos y más de un centenar de heridos. La Dirección General de Movilidad y Transporte europea, sin embargo, desvinculó el procedimiento de cualquier accidente en particular.

Miranda considera que gracias a esa denuncia y al trabajo del Bloque acompañando a las víctimas del Alvia en Bruselas «a Comisión tivo coñecemento das deficiencias na análise das causas profundas do accidente de Angrois, e o Estado español presentou o plan de acción de seguridade ferroviaria demandado por Europa».

«Agardamos que os cambios normativos que nós propiciamos coa denuncia que presentamos sirvan para evitar no futuro un accidente como o do Alvia de 2013» ha señalado la eurodiputada gallega, quien, no obstante, cree que «non todo está rematado, porque a CIAF non fixo unha investigación independente para esclarecer o accidente ferroviario, tal e como pediron as vítimas».