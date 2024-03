Los ciudadanos ya pueden aportar sugerencias sobre la orden que regulará los procedimientos para reconocer la dependencia

Imagen de archivo de una persona dependiente SANDRA ALONSO

El pasado mes de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de Galicia un decreto que regula los procedimientos para reconocer la situación de dependencia y el subsiguiente derecho a prestaciones. Eso ha hecho necesario que la Consellería de Política Social e Xuventude prepare una orden que desarrolle cómo se hará la tramitación, que la Xunta quiere simplificar, reduciendo la documentación exigida y convirtiendo en una acto único la resolución del grado de dependencia y la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), es decir, los servicios que requiere la persona dependiente.

De cara a elaborar esa orden, se ha abierto un plazo para que la ciudadanía pueda dar sus opiniones, a través de una consulta pública. Estará abierta hasta el próximo 25 de marzo, y los comentarios y sugerencias pueden enviarse a través del portal de transparencia de la Xunta.

En la consulta se resalta que la nueva orden pretende una «simplificación tanto para os administrados, ao reducir a documentación exixida para solicitar a dependencia, como para a resolución do procedemento para a Administración, ao establecer o procedemento nun único acto de resolución do grao de dependencia e de aprobación do PIA».

También buscará garantizar una respuesta «máis rápida e eficaz á cidadanía» al reconocer en la misma resolución «non só o dereito a un servizo senón unha prestación económica vinculada ao servizo mentres non se produza o acceso efectivo ao servizo solicitado, ou no seu caso, a prestación económica de coidados na contorna familiar».

Durante los próximos días, los ciudadanos podrán emitir su opinión sobre estos objetivos, sobre los problemas que se pretenden solucionar o sobre la necesidad u oportunidad de que se apruebe una orden así. El texto con la aportación no tiene límite de caracteres, si se hace a través de un documento adjunto.