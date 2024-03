Carme da Silva menciona el «Eixo Atlántico» y el presidente del Senado le pide que hable castellano

La senadora del BNG Carme da Silva, durante la sesión de control al Gobierno Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

Una de las primeras y más conocidas medidas del actual Ejecutivo nada más tomar posesión fue la de permitir el uso de lenguas cooficiales en el Congreso. Pero no en el Senado. Así lo ha podido experimentar este martes Carme da Silva, representante del BNG, aunque de la forma más insólita: solo por mencionar dos palabras, «Eixo Atlántico». Un término, común en Galicia para una de las arterias del transporte en Galicia, que llevó al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, a interrumpirla para pedirle que dejase de hablar en gallego.

Durante la sesión del control al presidente del Gobierno, la nacionalista estaba leyendo su discurso en perfecto castellano. Y todo fue bien hasta que se refirió, puntualmente en gallego, a la denominación con la que se conoce en Galicia —y en algunos documentos oficiales de España y Portugal— al Eje Atlántico. «Importante también es completar el Eixo Atlántico, que se concibió en su idea originaria desde Ferrol hasta Vigo», le decía Da Silva a Pedro Sánchez. En ese momento, Rollán tomaba la palabra para pedirle que no siguiese hablando gallego, algo que ella ya no estaba haciendo en ese momento. «Señoría, le ruego que prosiga en castellano, si es usted tan amable», interrumpió el presidente del Senado.

Surrealista lo que acaba de pasar en el Senado: Carme da Silva (BNG) se refiere al 'Eixo Atlántico' durante su intervención en la Cámara —en castellano—, pero el presidente Pedro Rollán —entiendo que muy despistado— la interrumpe para pedirle que no use el gallego 😅 pic.twitter.com/G0v1X4gJ7x — Fabián Pérez (@Fabian10_) March 12, 2024

La representante del BNG no se lo tomó a mal en absoluto, e incluso se permitió recordarle a Sánchez la diferencia de normas entre el Congreso y el Senado, a pesar de ser esta la cámara de representación territorial. «Lamentablemente, en esta Cámara no se pueden utilizar las lenguas cooficiales del Estado y a mí, la verdad, es que se me va», reconocía con sorna.

Carme da Silva volvió a retomar su discurso desde el inicio de la frase, volviendo a repetir la denominación en gallego de la vía de comunicación. «Importante es también completar el Eixo Atlántico, que es como se denomina», recalcaba entonces, con más énfasis, la senadora mirando hacia el presidente de la Cámara, y continuando su discurso, de nuevo y al igual que cuando fue interrumpida, en castellano.

La reacción del presidente del Congreso al supuesto desliz de la nacionalista pilló por sorpresa a muchos usuarios gallegos en las redes sociales, que no daban crédito a que se censurase la utilización de un término común para referirse a esta vía de comunicación, y minutos después de que la senadora usase ese término, cuando ya había vuelto al castellano. Algunos, sin embargo, lo interpretaron como un despiste de Rollán.