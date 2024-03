Besteiro registra su candidatura a las primarias del PSdeG para liderar el partido

Sandra Alonso

«Cumprindo a palabra que no seu día dixen. O meu compromiso é con Galicia», recordó José Ramón Gómez Besteiro este mediodía a las puertas de la sede del PSdeG, en la compostelana rúa do Pino, donde registró su precandidatura a las primarias para liderar el partido, puesto que ya ocupó entre 2013 y 2016. Esa palabra a la que se refiere el diputado electo es la promesa que materializó al renunciar a su escaño en el Congreso, incompatible con el que tendrá en el Parlamento gallego, para continuar su carrera política en la arena autonómica. Estrenará su acta el próximo lunes, cuando se celebrará la sesión constitutiva de la duodécima legislatura.

En ese pleno inaugural se votarán los cinco puestos de la Mesa de la cámara autonómica, a los que los socialistas no tienen acceso en términos aritméticos de representatividad, con solo nueve diputados, por lo que necesitan pactar con el BNG la cesión de un asiento. «Eu defendo a pluralidade, que me parece o máis acertado para todas as lexislaturas», expuso Besteiro, quien quiso mostrar «discreción» por las conversaciones mantenidas entre su partido y los nacionalistas para lograr la vicesecretaría segunda del Parlamento, que correspondería al Bloque por sus 25 diputados.

Aseguró que él mismo practicó esa pluralidad cuando tuvo responsabilidades institucionales, elevando la representación «a niveis que non eran parellos» con el número de escaños. Se refería así a la entrada de los nacionalistas a los gobiernos que presidió en la Diputación de Lugo, entre 2007 y el 2015, cuando estos solo contaban con tres diputados en el primer mandato y dos en el segundo, de un total de 25. Como precedenteen contra, el Bloque todavía recuerda la negativa de los socialistas, en el 2012 y con Pachi Vázquez como secretario xeral, a ceder un puesto de la Mesa al Bloque, entonces con siete parlamentarios.

«A relación cos partidos políticos ten que ser normal e ordinaria. Unha cuestión distinta é chegar a acordos ou non», continuó el diputado electo, que consideró que la presencia de los tres grupos parlamentarios en la Mesa es lo «máis edificante e o más constructivo». Consultada este lunes por esa posibilidad, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apuntó que será la dirección de los nacionalistas la que finalmente decida si cederá o no ese asiento. Eso sí, subrayó la brecha de 19 diputados entre el grupo del Bloque y el del PSdeG en la próxima legislatura: «O BNG case triplica en número de deputados e deputadas ao PSOE».

El futuro portavoz parlamentario del PSdeG es, por ahora, el único militante socialista en registrar su precandidatura a las primarias por la secretaría xeral. El plazo para presentarse finaliza este jueves, a las tres de la tarde, dando paso a la segunda fase: la recogida de avales, entre los que deberán estar entre el 6 y el 10 % de los 10.000 militantes gallegos para superar el corte. Si solo Besteiro alcanza ese porcentaje, será proclamado sucesor de Valentín González Formoso y se suspenderán las votaciones fijadas para el 7 de abril. El calendario interno culminará con la celebración de un congreso extraordinario el 27 de ese mes, del que saldrá la nueva ejecutiva de los socialistas gallegos.

Preguntado si en ese equipo dará continuidad a miembros de la actual dirección, Besteiro aplazó esa decisión al momento en el que se aproxime la fecha de celebración del congreso, si bien se inclinó por dar entrada a «un equipo novo» para los próximos cuatro años. «Non supón desprezo ningún cos anteriores», aclaró, sino que en caso de resultar elegido secretario xeral, su «responsabilidade» pasará por «elexir no momento oportuno quen pode facer mellor esa labor».