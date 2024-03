Pontón se remite a la dirección del BNG para decidir si cede un asiento al PSdeG en la Mesa del Parlamento: «É evidente que esta lexislatura é diferente á anterior»

Ana Pontón, junto al resto de parlamentarios del BNG, esta mañana en el Parlamento. Sandra Alonso

Los 25 diputados del BNG para la próxima legislatura celebraron esta mañana su primera reunión en el Parlamento gallego. En una semana, el próximo lunes, el Bloque estrenará una representación, la mayor de su historia, en el hemiciclo para la sesión constitutiva en la que se designarán los cinco miembros de la Mesa de la cámara autonómica. En ese órgano rector habrá tres miembros del Partido Popular, valiéndose de la mayoría absoluta de la que volverá a disponer esta legislatura, mientras que los otros dos asientos le corresponden al BNG. De los nacionalistas depende la cesión de uno de esos puestos al PSdeG que, con solo nueve parlamentarios, no cuenta con los votos suficientes para sentarse en la Mesa.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro con sus diputados que esa decisión será abordada en los próximos días por los «órganos de dirección» de la organización. Hasta en dos ocasiones se remitió a la cúpula del BNG para debatir esta cuestión. Eso sí, Pontón marcó territorio tras ser preguntada si habrá cesión de un puesto para los socialistas: «É evidente que estamos ante unha lexislatura diferente á pasada, na que hai unha grande distancia entre os grupos parlamentarios». «O BNG case triplica en número de deputados e deputadas ao PSOE», recordó la líder de los nacionalistas, que volvió a incidir en el cambio del equilibrio de fuerzas en la izquierda: «O que queda claro é que esta é unha lexislatura diferente a anterior».

El PSdeG busca un sitio en la Mesa Manuel Varela

Lo que ocurrió en la anterior es que la ventaja del BNG sobre el PSdeG era de cinco escaños. Hoy pasa a ser de 16. Los socialistas tenían entonces capacidad para que Marina Ortega, que no repitió en las listas de este 18F, fuese designada vicesecretaria segunda. Esta semana habrá conversaciones entre ambos grupos para tantear la posibilidad de que uno de los nueve parlamentarios de José Ramón Gómez Besteiro ocupe de nuevo ese puesto. Como precedente en contra, el rechazo de los socialistas, entonces con Pachi Vázquez al frente, de ceder un asiento al BNG hace doce años. En aquella legislatura, la 2012-2016, la brecha entre ambos era de once diputados a favor del PSdeG.

Primera medida

Ana Pontón recordó que los nacionalistas esperan hacer una oposición «en positivo», y aconsejó al PP que no caiga «na soberbia política» y «escoite ás miles de persoas que o pasado 18F optaron por outras forzas políticas». Sin embargo, reconoció su temor a que los populares abran un nuevo mandato al frente de la Xunta de forma «máis prepotente e absolutista que nunca». La estrategia del Bloque pasará así, según expuso, a plantear desde la oposición las políticas que su organización desarrollaría desde el Gobierno gallego. «Imos seguir traballando para demostrarlle á cidadanía galega que hai outra forma de facer política e de entender ao país», añadió.

La portavoz nacional del BNG avanzó que la primera iniciativa que llevarán a la Cámara será una vieja reivindicación de los nacionalistas: la creación de una empresa pública de energía y de una tarifa eléctrica gallega. La proposición de ley buscará «abaratarlle a factura da luz ás familias e ás empresas». «Fronte a un Partido Popular empeñado en poñer a nosa riqueza eléctrica en mans dunha empresa de multinacionais, para que se forren os de sempre, no BNG estamos empeñados en poñer a riqueza eléctrica do noso país ao servizo das familias e as empresa», subrayó.