Luces y sombras de los billetes a 25 euros que este lunes pone a la venta Renfe por el retraso de los trenes Avril

tren de la serie 106 (Avril) con los distintivos de Avlo, la marca de bajo coste de Renfe, en la estación de Santiago Sandra Alonso

El consejero de Fomento del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, llegó a su reunión del jueves con el secretario de Estado de Transportes con la seguridad de que se llevaría de vuelta unas bonificaciones para la conexión ferroviaria con Madrid como compensación por el retraso de los trenes Avril, pues probablemente ya estaban pactadas antes del encuentro por dos Administraciones, la central y la asturiana, que están ambas en manos del PSOE.

Lo que ofreció el número 2 de Transportes, José Antonio Santano, fueron varias tandas de descuentos que se iban a aplicar de forma igualitaria en Asturias y Galicia, excluyendo a Castilla y León por razones obvias: a las capitales de esa comunidad ya llegan los AVE, algo que no sucede con Galicia —excepto Ourense— y Asturias, territorios con una conexión en la que conviven el ancho internacional con el ibérico y, por tanto, necesitan los trenes de la serie 106 de ancho variable y los de la 107 que están cerca de iniciar las pruebas de homologación.

La primera tanda de descuentos saldrá a la venta este lunes, con la condición de que las plazas deben reservarse con un mínimo de diez días de antelación. Son dos mil billetes semanales a 25 euros para viajar no en Semana Santa —como se aseguró en una primera nota de prensa—, sino justo después: a partir del 1 de abril y hasta el 6 de mayo, por lo que en total serán unas 10.000 las plazas bonificadas. Esto obliga a desbloquear la venta a partir de la primera fecha, con una oferta que estará condicionada por las restricciones que imponen las obras en la estación madrileña de Chamartín desde el 8 de abril hasta bien entrado el mes de julio, que obligarán a suprimir frecuencias y a realizar servicios en doble composición para no reducir la oferta actual de plazas.

Habrá por tanto dos mil billetes semanales bonificados para ambas comunidades, una prueba de que a veces la igualdad no es necesariamente un baremo justo. La línea gallega dispone de una capacidad de cerca de 43.000 plazas a la semana, mientras que la asturiana ronda las 16.700, un reflejo por otra parte del peso demográfico de cada comunidad. Pero el hecho de aplicar la equidad en lugar de la proporcionalidad supone que en Asturias se bonificarán el 12 % de las plazas disponibles durante ese período, mientras que en Galicia ese porcentaje no llega al 5 %. Transportes reaccionó rápido con las ofertas, consciente del descontento de los usuarios por tantos compromisos superados por la realidad. Pero quizás por la premura no se valoraron las distintas realidades de ambas líneas.

Tal vez el baremo cambie para las siguientes tandas de descuentos que se anunciaron en la rueda de prensa posterior al encuentro del consejero asturiano con el secretario de Estado de Transportes. Se trata de bonificar los billetes cuando entren en servicio los nuevos trenes Avril, por lo que cubrirán parte del 2024 hasta el verano del 2025. En su momento no se dieron cifras concretas, pero el consejero asturiano aclaró un día después de la reunión que se bonificarían 300.000 billetes para los usuarios de la conexión Asturias-Madrid. Fuentes del ministerio confirmaron que esa promoción se aplicará también en Galicia, queda por ver si de forma igualitaria o proporcional. También habrá que discernir lo que son descuentos dirigidos a compensar la enésima demora en la entrega del nuevo material rodante de las promociones habituales que suele hacer Renfe cuando estrena un nuevo servicio. En principio parece que un 15 % de los billetes tendrá algún tipo de bonificación, que podría llegar al 80 % del precio máximo.