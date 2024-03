Rueda acusa al BNG de ser «cómplice político» del caso Koldo por «facer a vista gorda» e intentar «desviar a atención»

Sandra Alonso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que el BNG es «cómplice, dende o punto de vista político» del caso Koldo por sus exigencias de que se investiguen los contratos de compra de material sanitario en Galicia, unas peticiones que consideró «intentos de desviar a atención» sobre la trama que afecta al Gobierno.

Rueda afirmó que la postura del Bloque le «parece ata indecente» y subrayó que no va a admitir «que se pretenda dicir que ese expolio, que todo parece indicar que fixo o Goberno de España, que a Xunta fixo o mesmo». El Gobierno gallego, subrayó, «non fixo nunca as cousas que fixo o Goberno de España, en ningún caso». El presidente se refirió por ejemplo a los «amiguismos» entre contratistas y políticos que acabaron en supuestas mordidas y enriquecimiento ilícito, según la investigación de la trama.

Rueda afirmó que el BNG, que fue uno de los partidos que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez en la anterior legislatura, cuando se cometieron los presuntos delitos, «non quere falar» del caso y prefiere «facer a vista gorda», pero clamó contra lo que consideró intentos de equiparación: «Non somos iguais en absoluto».

La amnistía

El presidente de la Xunta también reprochó al Bloque su complicidad en la aprobación de la amnistía y en los acuerdos económicos entre el Gobierno y los independentistas catalanes, dadas las consecuencias económicas que tendrán para Galicia.

Rueda apeló a la Justicia de la UE para que «diga que non» a esas decisiones, que describió como una consecuencia de tener un Gobierno «en situación de agonía» liderado por un presidente, Pedro Sánchez, dispuesto a hacer lo que «faga falla para que os que deciden o futuro de España, que están fora de España [una referencia a Carles Puigdemont], sigan decidindo todo».