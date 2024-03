Transportes ofrece billetes a 25 euros a Asturias para compensar el retraso de los Avril y prepara una oferta similar para Galicia

Interior de un coche de clase turista de la serie 106 renfe

El Gobierno de Asturias ha logrado que el Ministerio de Transportes compense a los usuarios de la línea Madrid-Asturias con billetes más baratos por los sucesivos retrasos en la puesta en servicio de los trenes de muy alta velocidad de la serie 106 (Avril), que todavía están pendientes de que terminen con éxito las pruebas de fiabilidad y seguridad de al menos once unidades de las quince de ancho variable que pueden circular por la red ferroviaria de Asturias y Galicia. Tanto el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, como el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, confirmaron que habrá una campaña especial de superprecios que Renfe lanzará a partir del 11 de marzo Renfe, con 2.000 plazas semanales a un precio de 25 euros, para realizar viajes entre las ciudades asturianas y Madrid entre el 1 de abril y 6 de mayo. Es decir, después de Semana Santa y aprovechando que la venta aún está bloqueada a partir del primer día de abril. Una vez que los trenes sean entregados a Renfe -sigue sin haber una fecha oficial al respecto-, el secretario de Estado explicó que se lanzará una nueva campaña de precios asequibles «que se prolongará todo el año y buena parte del 2025». Al menos hasta el 6 de mayo, por tanto, se da por hecho que no estarán circulando los Avril por la red ferroviaria española.

Galicia y Asturias piden superprecios para compensar el retraso de los trenes Avril pablo gonzález

«Los descuentos se ponen en marcha ya, para que la gente entienda que hay una reacción inmediata, y los tendremos no solo en el 2024, también en enero y primavera del 2025», explicó el consejero asturiano, Alejandro Calvo. El secretario de Estado, por su parte, detalló que siguen a la espera de las pruebas de Talgo, por lo que todavía no se puede proporcionar una nueva fecha. Aseguró que mantendrá el contacto con las administraciones asturiana y gallega para dar cuenta «puntualmente» de las novedades que haya sobre este asunto. Solo se dará un nuevo plazo cuando el fabricante ofrezca las garantías exigidas, «que son importantísimas, pues afectan a la seguridad», insistió José Antonio Santano. Se refirió a ofertas similares para la línea de alta velocidad gallega, que se pondrán sobre la mesa en la reunión que solicitó la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, para la que aún no hay fecha. «Tiene que haber una buena oferta tanto para Asturias como para Galicia», explicó el número 2 de Transportes. Posteriormente, fuentes del ministerio explicaron que este mismo jueves habrá detalles sobre las ofertas en la conexión gallega.

Talgo afronta una reclamación de 166 millones por el retraso de los trenes Avril pablo gonzález

Santano aseguró que los trenes de ancho variable destinados a Galicia y Asturias se entregarán juntos, por lo que la operativa en ambas comunidades comenzará dos semanas después de que se reciban por parte de Renfe, pues la formación de los maquinistas está muy avanzada. Sobre cómo afectarán las obras en la estación de Chamartín en todas las líneas del norte, el secretario de Estado aseguró que se está buscando que tengan el «mínimo impacto», aunque dijo que esta asunto se explicará «en su momento, pues todavía queda tiempo».

Sobre las causas del nuevo retraso, el secretario de Estado se refirió en genérico a «problemas técnicos» y a que los trenes tienen que circular 25.000 kilómetros sin que se produzca ninguna incidencia, «que a veces son muy pequeñas, pero que hay que cumplir a rajatabla porque estamos hablando de seguridad y de fiabilidad», precisó