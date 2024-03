Paula Prado cree que «sería suficiente» dedicarse solo al PP ante la opción de ser conselleira

PPDEG

«Loxicamente ten que facer o seu Goberno e todo o mundo entendería que o perfil [Alfonso] Rueda ten que verse non só nas políticas e medidas que vai implantar, senón en perfís concretos», expuso esta mañana Paula Prado, secretaria general del PP gallego y responsable de la campaña en la que los populares encadenaron su quinta mayoría absoluta consecutiva. En línea con lo expresado ya por el presidente de la Xunta en funciones, su nuevo gabinete no será «unha gran revolución», ya que los actuales miembros de ese Gobierno ya fueron «avalados polas urnas» al integrar las listas del partido en estas elecciones, pero avanza que sería comprensible incorporar «perfís propios e que el elixira».

A la pregunta de si ella se vería entre esos nuevos perfiles, la número dos del PPdeG expuso que su dedicación al partido es «máxima». «Hai unha dedicación moi intensa, con 313 alcaldes e portavoces, unha estrutura moi grande que require moitísima presencia no territorio», añadió. De ahí que reconociese que su cargo no le permitiría asumir también responsabilidades de gobierno: «Sería suficiente que me dedicase ao partido, sinceramente».

La intervención de Prado sirvió para hacer balance de las dos últimas semanas, tras los resultados del 18F. «Estase demostrando que Galicia segue e seguirá funionando», apuntó la secretaria general sobre un gobierno que «segue traballando día a día» a pesar de estar en funciones. Distinguió a los populares de estar centrados en esa labor de gobierno frente a una oposición dedicada a «embarrar e xustificar o inxustificable». Se refirió así al caso Koldo, advirtiendo que afecta a decenas de personas del PSOE y a personas próximas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien criticó que mirase «para outro lado» cuando se le advirtió sobre la trama.

También acusó al BNG de intentar «enlamar o campo» ante la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, que «tamén salpica» a los nacionalistas por haber apoyado la investidura de Sánchez. Prado aseguró que a la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, «estáselle poñendo cada vez máis cara de Yolanda Díaz», ya que ambas fueron «clave para facer presidente a Pedro Sánchez e as dúas o apoian, pero ningunha delas é capaz de dicir nada sobre esta bochornosa trama de corrupción».

Recordó, además, la polémica generada esta semana en redes por Suso de Toro, autor de la única biografía publicada hasta ahora sobre Ana Pontón e integrante de las listas del Bloque en los últimos comicios, que aseguró que «los nazis no eran tan malos» comprados con Israel. «O radicalismo que nunca abandonara ao BNG volveu rexurdir», expuso tras el mensaje del escritor en su cuenta de X. «Atreveuse a afirmar, sen o menor atisbo de pudor, que Gaza é peor que Auschwitz e que ao final resulta que os nazis non eran tan malos», señaló.