La presión de urgencias se mantuvo durante todo febrero, con 3.200 pacientes diarios

PACO RODRÍGUEZ

Pasada la onda epidémica de la gripe, las urgencias hospitalarias han tenido un respiro. Pero muy pequeño. A finales de diciembre y principios de enero se registraron tres jornadas críticas, con unos cuatro mil pacientes en 24 horas —solo en adultos—, pero pronto se retomó cierta normalidad, rondando las 2.200 o 2.400 atenciones al día en esos servicios. Sin embargo, febrero no ha sido fácil. Lo dicen los especialistas y lo constatan las cifras, con una media diaria de 2.521 asistencias a lo largo del mes, una cifra superior a febrero del 2023, que no alcanzó las 2.500 de promedio. Sumando las urgencias infantiles la cifra sube a casi 3.200 cada día en las siete áreas sanitarias, un dato que confirma que la demanda en estos servicios no deja de crecer; en el mismo período del 2023 fueron 3.152.

Hay grandes diferencias en el volumen que atiende cada gerencia. Podrían establecerse tres niveles. Por un lado, A Coruña y Cee, Vigo y Santiago y Barbanza; Lugo, Ourense y Pontevedra-O Salnés por otro; y finalmente Ferrol, con una demanda muy inferior. En los tres primeros casos el número de atenciones al mes osciló entre las 16.249 de Santiago y las 18.789 de A Coruña. En el segundo el nivel de asistencias ronda los 11.000 o 12.000 pacientes, mientras que en Ferrol se atendieron 5.320, que son 183 diarias de promedio en febrero.

Así como las urgencias de adultos suben en todas las áreas respecto al 2023, en el caso de las pediátricas bajaron en A Coruña, Ferrol y Pontevedra.

Las causas

Las infecciones respiratorias siguen presentes y estas patologías, unidas a otras, hacen que la demanda no baje. Un ejemplo es el caso del CHUS, que el 28 de febrero atendió a 487 personas en 24 horas, 92 de ellos niños. La cifra es similar a los días de enero en los que circulaba con fuerza la gripe. «Almacenados cuarenta pacientes pendientes de ingreso, y con la alta demanda tuvimos el pasillo con usuarios graves sin ver toda la tarde», lamenta la delegada de prevención de este servicio del complejo hospitalario de Santiago.

La demanda constante, apuntan los profesionales, que se mantiene en los últimos años, hace que algunos facultativos, «busquen puestos laborales menos penosos», lo que redunda en un déficit de personal y en la pescadilla que se muerde la cola: sanitarios todavía más sobrecargados. «Nos estamos enfrentando a un déficit que no se cubre pese a las ofertas que ha ido generando el Sergas», dicen los médicos consultados, que apuntan otro problema, y es que aunque las cifras pueden no ser tan elevadas, los pacientes presentan una «elevada complejidad», lo que provoca que el tiempo de atención y resolución sea más alto.

62 plazas más

La falta de profesionales en los servicios de urgencias es una realidad que conoce el Sergas. Hace unos días arrancaron dos foros de negociación para precisamente mejorar las condiciones de estos facultativos y reducir su carga asistencial. El objetivo es dotar de plazas a estos servicios calculando que cada profesional no exceda de media las 144 horas al mes. En la reunión del 20 de febrero Sanidade se comprometió a estudiar la creación de 62 plazas de médicos de urgencias hasta el 2026, que se sumarían a las 74 habilitadas este año.

Aunque el problema es que haya profesionales que ocupen estos puestos, ampliar la plantilla hace más atractivo el servicio. Otro factor que contribuirá a la mejora de las urgencias hospitalarias es la puesta en marcha de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, aprobada por el Gobierno y que ya cuenta con un borrador de real decreto. Galicia manifestó en su momento que está en disposición de formar a 21 especialistas.