El primer macroalijo de cocaína del confinamiento le cuesta al arousano Carlos Silla quince años de cárcel

Carlos Silla, considerado el jefe de la organización, con sudadera blanca, y Antolín Fernández Pajuelo, que pilotaba el velero Benirrás, en un momento del juicio CAPOTILLO

28 de marzo del 2020. Tres de la mañana. Apenas habían transcurrido dos semanas desde el inicio del confinamiento desatado por el covid cuando dos planeadoras se internaban de madrugada, a toda velocidad, en la ría de Arousa. Una de ellas embarrancó en la costa de O Grove. La otra lo hizo en Ribeira, tras una persecución a la antigua usanza, con patrulleras y helicópteros. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (UDYCO) y de la Guardia Civil (EDOA) de Pontevedra que iban tras ellas pudieron recuperar 143 paquetes de cocaína, 68 de ellos rescatados del agua, con la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera. Cuatro años más tarde, la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de dictar sentencia por aquel marcroalijo, el primero que una organización trató de introducir en Galicia en plena pandemia.

El principal acusado es el vilagarciano Carlos Silla, un experto navegante de 37 años que se formó en la sección de vela de un club náutico de la capital arousana. Las fuerzas de seguridad lo consideran el máximo exponente de la nueva generación de narcotraficantes gallegos. Ha sido condenado a quince años de cárcel y a dos multas de 360.000 euros cada una como autor de un delito grave contra la salud pública. Aunque rebaja en tres años la petición de la Fiscalía, el tribunal considera probado que era él quien estaba al frente de la red que transportó a través del Atlántico al menos 3,7 toneladas de cocaína. El peruano José Oswaldo Tapia enfrenta diez años y seis meses, además de otras dos sanciones de trescientos mil euros, la misma pena que recae sobre Jesús Francisco Alonso, de Vigo, y sobre el vilanovés Jesús Mouta Vázquez.

Junto a ellos cayó Antolín Fernández Pajuelo, un veterano de A Guarda que pilotaba el velero Benirrás, en el que el alijo cruzó el océano. La sentencia reserva para él seis años y tres meses de prisión y dos multas de 130.000 euros, un fallo que comportará su ingreso en la cárcel. Mejor fortuna han corrido otros dos acusados, César Rial Rial y Daniel del Río Señoráns, en su caso con tres años y cuatro meses, ambos defendidos por la letrada Carmen Ventoso. Solo uno de los nueve encausados ha sido absuelto.

Tres de los acusados, Pajuelo, Daniel del Río y César Rial, confesaron su participación en los hechos. De su relato se extrae que Carlos Silla, quien cumple catorce años en Portugal por su detención a bordo de otro velero en el que viajaba con 4.666 kilogramos de cocaína, estaba al mando de la organización. Es más, sus subordinados aseguran que gestionaba al menos otros dos veleros preparados para zarpar en cualquier momento. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

No sabían nada del confinamiento

Pajuelo explicó al tribunal que el Benirrás zarpó de Huelva para dirigirse a Brasil, en una travesía en la que emplearon dos meses. Con él navegaban el peruano Oswaldo y Daniel del Río. Fue un pesquero el que les pasó el material, que el piloto calculaba en unos «cuatro mil y pico kilos». El viaje de vuelta los llevó a unas cien millas de la costa de A Coruña, donde el alijo fue transferido a las dos planeadoras que poco después fueron localizadas por la fuerzas de seguridad. Oswaldo también había embarcado en ellas, así que los dos tripulantes que permanecían a bordo tomaron rumbo sur, con intención de tocar tierra en el Algarve. Sin embargo, la falta de medios les obligó a hundir la embarcación frente a A Guarda, cuyo puerto alcanzaron en una zódiac pequeña. Les habían prometido 800.000 euros, pero temían no cobrar, así que se reservaron para ellos varios fardos de cocaína, que cargaron en unas mochilas y escondieron para refugiarse, finalmente, en un antiguo pub. Un dato llamativo: aseguran que no tenían ni idea de que el confinamiento se había decretado. En aquel momento, se hallaban en alta mar y confiesan no haber recibido noticias sobre el avance de la pandemia.