Rueda ironiza sobre un supuesto trasvase de votos del PP al BNG: «Non sei como o saben, pero se iso lles dá felicidade, eu estou feliz»

PACO RODRÍGUEZ

Tras las elecciones autonómicas del 18F, varios dirigentes del BNG afirmaron que su partido ha logrado entrar en la base electoral del PPdeG. Los nacionalistas lograron una importante mejora de sus resultados. Superaron los 470.000 votos, cerca de 160.000 más que hace cuatro años, más del 31,3 % de todos los emitidos. Pero el PPdeG no retrocedió en apoyos. Obtuvo su quinta mayoría absoluta consecutiva con un 47,4 % de apoyo, su tercer mejor resultado en 20 años, y logró más de 711.000 sufragios, 84.000 más que en el 2020. Esos datos concuerdan mal con la teoría del supuesto trasvase de apoyos populares al Bloque.

Preguntado ayer por esa tesis, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, próximo titular de la Xunta con su mayoría de 40 escaños, tiró de ironía: «Se resulta que hai votos do BNG que antes eran do PP, non sei como o saben, pero se iso lles dá felicidade eu estou feliz».

Entre los populares no ha pasado desapercibida la «nula autocrítica» entre sus oponentes. Cabe recordar que en campaña los nacionalistas dieron por hecho que su candidata, Ana Pontón, sería presidenta de la Xunta y llegaron a reprochar a Rueda que «non da o nivel» o hacer «un disparate» de campaña electoral. El propio Rueda recurrió de nuevo a la retranca para referirse a la falta de autocrítica señalando que él está «encantado de que todo o mundo estea contento con estos resultados».

Preguntado por el cambio de liderazgo en el PSdeG, tras el anuncio de Valentín González Formoso de que dejará la secretaria general para que la asuma José Ramón Gómez Besteiro, que fue candidato a la Xunta, Rueda ha afirmado su deseo que el Partido Socialista se ordene «canto antes», aunque ha confesado también que sigue «con interese» un proceso que «é bastante entretido».

Rueda sí reprochó a los socialistas que parezca que, más que una transición, el proceso parezca «unha sucesión falada entre dúas persoas» -los dos dirigentes socialistas- y recordó que en el PPdeG se «vota» a sus líderes.

También dio «a benvida» a Gómez Besteiro, que hoy renunció a su escaño en el Congreso para incorporarse al Parlamento de Galicia. Le deseó «a maior das sortes», y le reclamó que «exerza para que se cumplan» todos los compromisos que anunció durante la campaña electoral, como la gratuidad de la AP-9.

Como en los últimos días, Rueda fue interrogado además por su futuro gobierno. Preguntado por la presidenta del PP lucense, Elena Candia, afirmó que «por suposto, podería ser un nome perfectamente válido, como moitos outros», pero evitó de nuevo dar pistas y no descartó a ninguna persona. «Cada cousa ao seu tempo», señaló. Cabe recordar que Rueda es presidente en funciones y la sesión de investidura, dados los plazos legales, no se celebrará hasta después del 18 de marzo, cuando se constituirá el Parlamento. Lo habitual es que esos plazos se respeten y no se anuncien cambios en el Ejecutivo hasta que el presidente tenga plenos poderes.