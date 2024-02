La madre de Nerea Añel: «Mi hija va a descansar en paz sabiendo que se ha hecho justicia»

Belén Vázquez (derecha), en una imagen con su hija Nerea. cedida

Revivir todo lo que le pasó a su hija la tarde de su muerte ha sido muy doloroso para ella. Ahora, tras una semana de juicio y después de haber escuchado el veredicto del jurado, en el que se considera probado que Julio González Sierra fue responsable del homicidio por omisión de la joven, Belén Vázquez asegura sentirse reconfortada.

El juicio por la muerte de Nerea Añel, de 26 años, se celebró durante cuatro días en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Ourense. La madre de la víctima solo se perdió la primera sesión, ya que no le permitían acceder hasta que declarase como testigo. Cuando le llegó su turno, explicó ante el jurado que su hija había caído en el infierno de las drogas dos años antes de los hechos. La adicción la había llevado a dejar su entorno familiar y social, pero madre e hija nunca habían perdido el contacto. «Estábamos siempre pendientes la una de la otra; si yo no la llamaba lo hacía ella desde el móvil de algún amigo», aseguró. La última vez que la vio con vida fue la noche de Reyes del 2020. Nerea fue a cenar con ella y a recoger el regalo que siempre le preparaba y, cuando se marchó, bajó con ella a la calle. Entonces fue cuando conoció a Julio González Sierra, el hombre de 36 años al que su hija le presentó como su novio. Unos días después, un amigo de Nerea la llamó para decirle que llevaba días sin verla y, tras pasar otra semana sin noticias de la joven, Belén acudió a denunciar su desaparición. Nueve meses después unos caminantes hallaron el cuerpo de Nerea en un arrollo de Barbadás. Los forenses fijaron la fecha de su muerte el 15 de enero.

Los forenses creen que Nerea Añel, que tenía un golpe en la cabeza y cuatro vértebras rotas, podría haber sobrevivido con ayuda médica Marta Vázquez

Y a pesar de que el jurado ha visto probado que Julio estaba con su hija cuando ella se cayó y, en lugar de prestarle auxilio, cargó con el cuerpo y lo depositó en el cauce de un río, obstaculizando así su localización, Belén cree que el sospechoso tuvo una participación más directa en la muerte de Nerea. Era la tesis que planteó su abogado, la del homicidio doloso, y que finalmente no quedó acreditada para el tribunal. «Tengo claro por mi parte que él la mató», insiste. Lamenta que no se pudieran «conseguir todas las pruebas» necesarias» y habla de «mala suerte» porque no había más testigos que Julio y Nerea cuando ella murió, pero en cualquier caso está satisfecha con que haya un culpable de lo que le ocurrió a su hija. «Al menos mi niña va a descansar en paz sabiendo que de la mejor manera posible, de alguna forma, se ha hecho justicia», asegura.

Ella misma cree que estará más tranquila, después de cuatro años de sufrimiento. «A partir de ahora, de algún modo, me sentiré más aliviada», explica sin ocultar que aún se siente muy afectada por todas las emociones que han supuesto para ella las sesiones del juicio, en el que ha estado arropada por sus familiares.

El fiscal pidió una condena de doce años y medio de prisión. La acusación particular elevó a catorce la demanda de privación de libertad.