Besteiro pide que «todos os partidos» sumen esforzos por un pacto polo galego

O candidato do PSdeG nas eleccións galegas do pasado domingo e aínda deputado no Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este sábado que entre todas as forzas parlamentarias acaden un pacto pola lingua para modernizar e reforzar o investimento do Plan de Normalización e reverter así a perda de galegofalantes. A proposta de Besteiro produciuse na conmemoración do Día de Rosalía de Castro, organizada no Panteón de Galegos Ilustres pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Alí acudiu acompañado polos futuros deputados no Parlamento galego pola provincia da Coruña, Julio Abalde e Patricia Iglesias, ademais de polo líder dos socialistas composteláns, Aitor Bouza.

O responsable socialista emprazou a aproveitar a nova lexislatura para integrar os representantes políticos e a sociedade civil, coa participación das principais institucións e entidades relacionadas coa lingua galega, para impulsar o idioma e paliar a perda de galegofalantes. Besteiro criticou que o PP votou en contra de empregar o galego nas institucións estatais ata en catro ocasións. Aludiu así á negativa do PP a reformar o regulamento do Senado para incorporar o emprego das linguas cooficiais en todos os debates, como xa está a suceder no Congreso.

No 187 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, o deputado no Congreso salientou a figura da escritora e intelectual galeguista, á que cualificou de «referente adiantada ao seu tempo» como autora e como feminista defensora da igualdade entre homes e mulleres, así como polo seu papel fundamental no Rexurdimento que puxo fin á «etapa escura do galego».