La Diputación de Pontevedra y la Xunta, las dos alegrías de Rueda en un año

Rueda celebró este viernes su triunfo electoral en la junta directiva del PP de Pontevedra. CAPOTILLO

La provincia de Pontevedra no le falló a Alfonso Rueda en las elecciones gallegas del 18F. El PP reeditó los 11 parlamentarios tras ganar en las diez comarcas, en 54 de los 61 concellos y superar el 50 % de los votos emitidos en 29 de ellos. Con 226.000 votos —el 44 % del total—, el PP logró el pasado domingo en Pontevedra un «resultado histórico», a juicio del propio Rueda. No en vano los apoyos obtenidos son 34.500 más de los que logró el PP en las autonómicas de hace cuatro años; y supusieron aventajar en casi 50.000 a la segunda fuerza en la provincia, que fue el BNG, y en 20 puntos (150.000 votos) al PSOE.

Por eso la reunión de la junta directiva provincial, celebrada este viernes en un céntrico hotel de la capital provincial, fue una verdadera fiesta en la que el presidente reelegido fue aplaudido por los suyos, y él les correspondió agradeciéndoles el trabajo realizado no solo en las elecciones autonómicas, sino a lo largo del último año. La del domingo, destacó, «foi a segunda gran vitoria política do PP nun ano», junto con la recuperación de la Diputación de Pontevedra tras las municipales de mayo.

Precisamente, el titular del organismo provincial —y presidente a su vez del PP de Pontevedra—, Luis López, que fue el otro gran protagonista del acto, destacó que «Pontevedra involucrouse cun pontevedrés e díxolle non á discordia do nacionalismo e aos muros do sanchismo».

En su alocución ante la junta directiva provincial, Rueda ensalzó el valor de los resultados obtenidos en Pontevedra, una provincia en la que, apuntó, «non é nada doado» lograr el apoyo alcanzado este 18F. De hecho, en las municipales de mayo, el PP obtuvo un 36 % de los votos, y en las generales, el 40 %, por lo que el 44 % de estos comicios constituye un verdadero hito.

Ese «apoio histórico», insistió, «supón tamén unha responsabilidade histórica». Alfonso Rueda reivindicó a Galicia como «a verdadeira gañadora o 18F» y manifestó ante los suyos su ilusión «por continuar traballando desde a responsabilidade e o sentidiño para que a nosa comunidade funcione cada vez mellor».

Rueda, que encabezaba la candidatura del PP por la provincia de Pontevedra, aprovechó su intervención para felicitar expresamente a los diez parlamentarios que también fueron elegidos el domingo: Patricia García, María Martínez Allegue, Román Rodríguez, Julio García Comesaña, José Alberto Pazos, Raúl Santamaría, Marta Mariño, Dolores Hermelo, María Deza y José Balseiros.

Pese al ambiente de euforia que se vivió en el cónclave de los populares, también hubo un momento emotivo al guardarse un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Valencia, a quienes desde el PP de Pontevedra se quiso transmitir toda la solidaridad.