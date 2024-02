Catorce juezas se estrenan en Galicia reclamando más medios para la Justicia

Todas eran mujeres, lo que hizo que en la foto de familia de este viernes solo apareciesen tres hombres: el presidente del TSXG, el de la Sala de lo Social y el secretario de Gobierno. CESAR QUIAN

«El momento importa, y como no es un momento bueno, ello trae como consecuencia que tengamos que estar atentos para garantizar la independencia del poder judicial y la separación de poderes». Con esa advertencia recibió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, a las 14 nuevas juezas que este viernes juraron o prometieron su cargo y que ya tienen destino en otros tantos juzgados gallegos.

Se refería al «momento delicado» en el que hay «una gravísima disfunción inconstitucional» que impide la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del alto tribunal gallego elevó el nivel de advertencia a las nuevas juezas cuando recordó lo ocurrido desde que se aprobó la conocida como «ley del solo sí es sí». Castroverde aseguró: «Se nos ha insultado gravemente, y faltado al respeto que merecemos, no solo personalmente, sino también como poder del Estado». Reconoció, de todas formas, que ese respeto que los jueces reclaman lo merecen también a los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, «para que, cada uno en su ámbito, pueda desarrollar las actuaciones propias que la Constitución encarga a unos y otros, y desde luego, no es la continua interferencia de declaraciones cruzadas la que va a solucionar la situación».

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza les pidió a las nuevas juezas que al ejercer su profesión en sus destinos cumplan «unos presupuestos indeclinables», que a su juicio son la independencia; la imparcialidad, «que no puede ser confundida con el aislamiento»; la integridad, «como un modo de afrontar la vida haciendo lo correcto»; la empatía, «para ponerse en el lugar de otros, algo muy importante ante la lacra de la violencia de género»; la humildad, «pues no todos han tenido la misma oportunidad, y haber aprobado una oposición no nos pone por encima de nadie», la discreción y el respeto, y por último, una correcta relación con los cuerpos de seguridad del Estado: «Sin ellos, nuestra función sería imposible y tenemos que saber apreciar el contexto y las dificultades en las que se desarrollan su función».

Castroverde quiso destacar el hecho de que las que este viernes juraron sus cargos fueran todas mujeres, «pero no como algo exótico, sino como reflejo de la situación actual de la carrera judicial», con un 56 % de mujeres en el conjunto de España, dato que asciende al 61 % en Galicia. «Ese es, sin duda, el camino adecuado para conseguir romper el techo de cristal existente en los cargos de gobierno y en plazas del Tribunal Supremo».

Recogió el guante Marta Guizán Roca, primera en el escalafón de las 14 juezas destinadas a Galicia que ayer asumieron el cargo ante la cúpula judicial y fiscal gallega y ante sus familiares y amigos. En representación de sus compañeras, la nueva jueza habló «en femenino, por ser símbolo de la fuerza y la perseverancia de las mujeres, que se abren paso» en el mundo judicial. Marta Guizán expresó su deseo de que esa «mayoría femenina se vea reflejada en los más altos cargos judiciales».

«Carga de traballo preocupante»

Alternando castellano y gallego, recordó las «largas horas de estudio» y las experiencias profesionales en la Escuela Judicial de Barcelona, así como las prácticas de los últimos meses en los juzgados gallegos, que les permitieron «experimentar o que é a xustiza de verdade». Ese tiempo les sirvió para «vivir a situación precaria da Xustiza, cunha escaseza de medios materiais e persoais e unha carga de traballo preocupantes para o correcto funcionamento dos órganos xudiciais».

« Cumprir as miñas obrigas como xuíza fronte a todos »

«Prometo gardar e facer gardar fielmente, e en todo tempo, a Constitución e o resto do ordenamento xurídico; lealdade á Coroa; administrar recta e imparcial xustiza e cumprir as miñas obrigas como xuíza fronte a todos». Así, con juramento o promesa y en gallego o castellano, las 14 jóvenes juezas asumieron sus cargos en una ceremonia solemne a la que fueron acompañadas de sus padrinos magistrados o fiscales.

Además del presidente Castroverde, en la sala principal del Tribunal Superior de Xustiza estaban el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes; los presidentes de las salas de lo Contencioso del TSXG, María Dolores Rivera, y de lo Social, Luis Fernando de Castro; el secretario de Gobierno del TSXG, Juan José Martín, y el vocal gallego del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Ballestero. En representación del Estado y de la Xunta asistieron la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y el vicepresidente y conselleiro de Xustiza en funciones, Diego Calvo, además de otras autoridades judiciales, civiles, policiales y militares.

Las 14 nuevas juezas tomarán posesión de sus destinos en los próximos días. Marta Guizán Roca lo hará en Carballo; Lucía García Domínguez, en A Estrada; Andrea Cernadas Lado, en Carballo; María Pena Fraiz, en Cangas; Natalia Arribas Ramos, en Lalín; María Goretty Lamela Fernández, en Muros; María Iglesias Bueno, en Verín; Belén Fernández Menéndez, en Corcubión; Rocío Prieto González, en Corcubión; Paula González Salgado, en Xinzo; Cristina Jiménez Fernández-Ahuja, en Sarria; Estefanía Sestelo Martínez, en Ponteareas; Sara Vega Rodríguez, en Verín, y Ana Fernández Rico, en Viveiro.