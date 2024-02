Rueda formará un Gobierno «estable» y descarta un «quebrantamento total» con la actual etapa

XOAN A. SOLER

En la era de las redes sociales las etapas se queman a toda velocidad, y cuando aún casi se pueden escuchar los ecos de la victoria electoral del domingo, el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ya debe atender a preguntas sobre quién conformará su nuevo gobierno. Las contestó ayer, durante una visita a la empresa Partenón en Redondela, y las respondió hoy, en su habitual comparecencia tras el consello de la Xunta. Fue el primero tras las elecciones autonómicas del domingo, en las que su partido obtuvo 40 escaños en el Parlamento gallego.

Rueda evitó en ambas ocasiones dar pistas sobre la composición del Ejecutivo, y pidió «uns días» para configurarlo. Cabe recordar que, aunque ya está claro que será reelegido presidente de la Xunta, la normativa legal de inicio de la legislatura marca unos plazos estrictos y mucho mas amplios que lo que se estilan en X (antes Twitter), TikTok, Instagram y demás redes sociales.

Rueda no descarta a ningún conselleiro para su nuevo Gobierno, que no tendrá «período de aprendizaxe» X. Gago

Hasta el 18 de marzo, casi dentro de un mes, no se iniciará la XII legislatura con la constitución del nuevo Parlamento de Galicia y su Mesa rectora. Por lo tanto, hasta después de esa fecha no se podrá celebrar la sesión de investidura, que probablemente se encajará después de Semana Santa. Hasta ese día, Rueda estará en funciones y, aunque pueda anunciarlos antes, no sería ilógico que hiciese públicos y ejecutase los cambios en el Gobierno como presidente con plenos poderes. De hecho, el cuidado con los tiempos institucionales ha sido una constante durante los últimos mandatos en la Xunta.

Ayer, ante las preguntas de la prensa, explicó que en los próximos días empezará a buscar «a mellor estrutura» y «as mellores persoas» para conformar un Ejecutivo «estable» y que garantice «o mellor funcionamento» de la Administración autonómica.

El presidente subrayó su deseo de «non adiantar absolutamente nada» hasta haber tomado una decisión y añadió, con respecto a los miembros del actual Gobierno, que tampoco va a «confirmar nin desmentir» el nombre de nadie. Tampoco anunció decisión alguna con respecto a la presidencia del Parlamento, ejercida en los últimos mandatos por el ourensano Miguel Santalices, que es también el diputado más veterano de la cámara gallega.

Rueda: «Galicia participou como nunca e votou como sempre» Xosé Gago

Aunque no entró en detalles, Rueda sí subrayó varios principios que guiarán sus decisiones. Por una parte, señaló que el nuevo Ejecutivo autonómico no tendrá «nin por asomo» un número de consellerías que se acerque siquiera a la cantidad de ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez. «Nin por asomo», insistió Rueda, quien siempre ha considerado excesivo el gabinete con 22 ministros que preside Pedro Sánchez. La Xunta de hoy se queda en la mitad de ese número.

Además, Rueda insistió en que «ninguén» debe esperar de él «un quebrantamento total» con respecto a la etapa anterior. De los 11 conselleiros actuales, ocho ya estaban en el Gobierno cuando el fue elegido presidente por el Parlamento en el 2022, tras la renuncia de Alberto Núñez Feijoo. Podría haber reformado más a fondos el organigrama entonces. También en junio del año pasado, cuando hizo una reforma para sustituir a Francisco Conde y a Rosa Quintana, que fueron candidatos en las elecciones generales, pero en ambos casos optó por cambios pausados.