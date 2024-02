Rueda no descarta a ningún conselleiro para su nuevo Gobierno, que no tendrá «período de aprendizaxe»

Oscar Vázquez

«Agora hai que facer un novo goberno e, loxicamente, vou tentar facer o mellor Goberno», dijo Alfonso Rueda este miércoles en Redondela, antes de añadir que todavía no ha pensado en la composición del Ejecutivo. De esa forma, el presidente en funciones de la Xunta no cerró la puerta a que repitan los conselleiros actuales, de quienes dijo estar «moi orgulloso», y recordó que todos ellos fueron elegidos parlamentarios autonómicos en las elecciones del domingo.

Aunque no haya concluido su diseño, Rueda subrayó su deseo de que el nuevo Gobierno «funcione dende o primeiro día a plena potencia» y advirtió que «non haberá períodos de aprendizaxe». Esa afirmación concuerda con su renuncia a los 100 días de tregua que la oposición solía conceder a los nuevos gobiernos. «Xa sabía que non nolos ían a dar. Tampouco nolos deron cando tomei posesión hai dous anos», recordó.

Rueda, durante una visita a la empresa Partenón, en Redondela, fue preguntado por las declaraciones de Pedro Sánchez en las que limitaba el impacto de las elecciones gallegas. Rueda dijo con ironía que el secretario general del PSOE «dixo tantas cousas nas oito veces que veu a Galicia en campaña electoral...». Recordó que preveía que la izquierda ganase si había «moita participación», pero esta alcanzó cifras récord y aún así se impuso el PP con una clara mayoría absoluta. También dijo que los comicios tendrían influencia a nivel nacional, pero «en canto veu o batacazo enorme e a debacle do seu partido empezouse a dicir que eran simplemente unhas eleccións autonómicas». Rueda consideró además que Sánchez «intentou disimular na campaña» el «sentido peiorativo» con el que «sempre falou de Galicia».

El presidente de la Xunta en funciones, que estuvo acompañado de la titular de Economía, María Jesús Lorenzana, recordó que Sánchez anunció distintos compromisos con Galicia en la campaña, y subrayó que «agora hai que cumprilos con independencia do resultado». Rueda anunció que será «especialmente reivindicativo» para que se materialicen esas promesas a la vista «da forza que nos deron os galegos». «Non queremos máis que ninguén, pero non imos admitir menos» porque «o mandato» que recibieron el 18F fue «que defendamos Galicia diante de todo o mundo. É o que imos facer, tamén diante do Goberno».

Rueda también pidió a la oposición que haga su trabajo de forma «leal» y abandone algunas actitudes «que vimos en campaña» con «menosprecios case persoais». El presidente consideró que es hora de dejar atrás esas cuestiones para trabajar por Galicia, unos desde el Gobierno y otros en la oposición, «como decidiron os galegos».