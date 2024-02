Comienza en la Audiencia de Ourense el juicio por el crimen de Nerea Añel

Imagen de archivo de una concentración ante los juzgados de Ourense organizada por la madre de Nerea Añel MIGUEL VILLAR

Después de algunos inconvenientes, hoy comenzará en la Audiencia Provincial de Ourense el juicio por el crimen de Nerea Añel, una joven ourensana de 26 años que apareció muerta en un arroyo de Barbadás en septiembre del 2020. En enero de ese mismo año se la había visto por última vez con vida. El sospechoso de su muerte, bien de forma directa o por omisión de auxilio, es el que entonces era su pareja, Julio G. S., de 33 años. Un jurado popular decidirá sobre su culpabilidad o inocencia. El sorteo del jurado designado para este juicio se tuvo que repetir, ante el aluvión de excusas que presentaron los primeros elegidos. Sin embargo, se ha podido mantener la fecha de comienzo de la vista oral, fijada para hoy lunes.

Las dos acusaciones, pública y particular, difieren en su calificación. Para la Fiscalía, el acusado es responsable por no haber prestado auxilio a la joven después de que esta sufriera una caída cuando huían por un sendero cercano al motel de la carretera de Celanova en el que habían estado. El fiscal sitúa la muerte de Nerea Añel en la tarde del 15 de enero del 2020. En su escrito de acusación provisional, el fiscal detalla que ambos quisieron marcharse del motel a las 20.40 horas en un taxi, y se asustaron cuando el conductor no los quiso llevar, alertado porque la pareja había robado antes a otro taxista.

Nerea cayó

Los jóvenes huyeron corriendo al pensar que aparecería la Guardia Civil. Mientras huían, según la tesis del fiscal, Nerea sufrió una caída que le causó un grave traumatismo craneovertebral y quedó inconsciente. Esas lesiones, según el ministerio público, le causaron la muerte, pero podría haber sobrevivido si hubiese recibido asistencia médica rápida. Precisamente, de no haberle prestado auxilio ni haber pedido ayuda es de lo que culpa el fiscal al novio de la joven. Y de ocultar el cuerpo, pues lo apartó del camino y lo bajó hasta el cauce del arroyo Barbañica con el fin de librarse de sospechas, pues había constancia de que había maltratado a la chica durante su relación. Pide por ello catorce años de prisión. La acusación particular cree que fue un homicidio.