La violencia machista crece en Galicia con 7.300 mujeres víctimas en un año

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, con la fiscala delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, y el fiscal delegado de la especialidad en Galicia, Fernando Martínez, antes de la reunión de la junta de fiscales de violencia machista. MARCOS MÍGUEZ

«La mujer sigue siendo la protagonista forzada de una terrible realidad que recorre todos los estratos sociales y edades». El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, se refirió ayer así a «la violencia machista, que se vive en la calle, en las casas, en los centros educativos y hasta en los estadios», y que figura entre las primeras preocupaciones de la Fiscalía. Y figura porque es un grave problema que repunta cada año. «Los indicadores de Galicia siguen aumentando con datos preocupantes», aseguró el fiscal, que reveló que el año pasado 7.365 mujeres fueron víctimas de violencia machista en Galicia, un 5 % más que en el 2022, y tres fueron asesinadas. Junto a ellas están sus hijos, víctimas de la violencia vicaria. El año pasado hubo en Galicia 69 menores en esa situación por el hecho de convivir con las mujeres maltratadas.

Suanzes destacó la importancia de la coordinación en la lucha contra la violencia machista. Para garantizar la aplicación de criterios uniformes, convocó este viernes en A Coruña una junta de los fiscales de Galicia especializados en violencia machista, que estuvo presidida por la fiscala delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, que se trasladó desde Madrid y que estaba acompañada por el fiscal delegado en Galicia, Fernando Martínez.

La fiscala Peramato lamentó el aumento importante de víctimas mortales registrado en el 2023, con 59 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Aseguró que su departamento está analizando con el resto de las Administraciones los factores que pueden incidir en el incremento: «Es muy difícil un diagnóstico, pero sí podemos decir que hay circunstancias que influyen. Desde la unidad coordinadora estamos haciendo un análisis teniendo en cuenta más allá del hecho de ser mujer y de la relación de afectividad con el agresor».

Peor en el ámbito rural

En ese estudio se manejan datos significativos, como la influencia de la ruralidad en la violencia machista. El análisis se centra en los 59 feminicidios consumados y en los 42 intentados. En estos últimos, el testimonio de las víctimas puede dar mucha luz sobre sus vivencias durante la relación con el agresor para determinar qué factores pueden influir. Sobre el fenómeno de la ruralidad, tan decisivo en Galicia, la fiscala advierte que en poblaciones menores de 50.000 habitantes el porcentaje de feminicidios ronda el 40 %, y es del 30 % en las de menos de 20.000 habitantes. Para la fiscala, eso quiere decir que aunque la proporción no sea alta, «sí pone en evidencia las dificultades que tienen las mujeres en esas zonas para acudir a los recursos de apoyo, acompañamiento y auxilio para salir de la violencia, e incluso para poner una denuncia».

La coordinadora de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado señaló que la falta de recursos en el ámbito rural es uno de los problemas que se están detectando y que su departamento trabaja para lograr que las mujeres que viven en entornos rurales tengan acceso a todos los recursos de protección. Destacó la importancia de ese dato, sobre todo cuando se sabe que solo un 21 % de las mujeres que son víctimas presentan denuncia.

«Tenemos que extender la protección a los niños para proteger a las madres»

El sufrimiento por el que atraviesan los niños que conviven en un ambiente de maltrato a sus madres es una de las principales preocupaciones de la Fiscalía, como explicó ayer Teresa Peramato. La fiscala considera que la labor de la Fiscalía «es fundamental en la protección de las víctimas, que no solo son las mujeres, sino también los niños que conviven con ellas». Sobre ese aspecto se está trabajando en la Fiscalía especial de Violencia sobre la Mujer «con intensidad», y añadió: «La protección tenemos que extenderla a los niños porque si no, no protegemos a sus madres. Los menores son objeto de instrumentalización para tratar de mantener el control, el dominio y la violencia sobre las madres incluso después de la ruptura de la relación».

Pocos juzgados especializados

La lucha contra el maltrato y contra la violencia machista en general precisa de recursos humanos, materiales y económicos para poder hacer frente a todas las necesidades. El fiscal superior de Galicia recordó las reivindicaciones que se han hecho ya en varias ocasiones desde el ámbito judicial de la comunidad en ese sentido. Se refirió a la petición histórica para que haya un juzgado especializado en violencia sobre la mujer en cada una de las siete grandes ciudades gallegas. «La idea es que haya por lo menos un juzgado de violencia exclusivo en cada una de las siete principales ciudades de Galicia, pero siempre de nueva creación, no transformando un juzgado de instrucción en uno de violencia de género».