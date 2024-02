Así es el proyecto de José Ramón Gómez Besteiro: «Soño cunha Galicia grande, tolerante, ben conectada e con máis peso en España e Europa»

Ilustración: Edgardo

«Hagas lo que hagas ámalo, como amabas la cabina del Cinema Paradiso cuando eras niño». Esta frase de película, la favorita de José Ramón Gómez Besteiro, ahonda en las enseñanzas de la infancia, ese lugar maravilloso en el Lugo de los años sesenta y setenta cuando el candidato socialista aprendió a amar la cocina de su abuela materna y las ideas políticas sobre justicia social que escuchaba en casa.

Hijo de un revisor de autobús de la línea que viajaba hasta A Fonsagrada y hoy aspirante a la Xunta, habla, con esa voz grave y radiofónica que ya es seña de identidad, de aquellos primeros tiempos inolvidables. «Ese cariño pola cociña ven de moi pequeno, da miña educación, dos meus pais e avós. Lembro a miña avoa materna cociñando e ensinándome a cociñar. A cociña está moi relacionada cos olores e sentidos. E tamén amo os pasos previos; teño o recordo de ir comprar co meu pai», rememora, y presume de hacer para su familia empanadas, caldos, cocidos, guisos y otros platos de cuchara.

También el socialismo lo mamó casi en la cuna. «A política gústame desde ben cativo, vive en mí desde moi novo porque aféctanos a todos e non podemos vivir de costas a ela. Na miña casa falábase moito de política, que tamén é unha forma de socializar. Son o terceiro de tres irmáns e dunha xeración que xa viu o mundo pola televisión. Adícome ao que me gusta e non me queixo das restricións: sarna con gusto non pica», dice a punto de terminar una campaña electoral que lo ha llevado a recorrer más de 10.500 kilómetros en quince días.

No olvida que estudió Derecho en la USC «grazas ás bolsas de Felipe González» y tiene un proyecto en el desea que los jóvenes tengan igualdad de oportunidades y capacidad para elegir. De hecho, su programa promete la gratuidad de la primera matrícula en grados y máster. «Soño cunha Galicia grande, tolerante, ben conectada e con máis peso en España e Europa», explica.

Reconoce que teme la enfermedad y le incomoda la intolerancia. Cree en dios, está casado, tiene dos hijos y confiesa que «o amor é todo, é o que move o mundo». «A familia é a pedra angular onde me asento». Solo conoció a sus abuelos maternos, pero su figura fue vital: «Lembro o olor ao xabón Magno, a cociña de leña, o agarimo...».

Su estreno en política fue como concejal de Urbanismo de su ciudad natal, para luego convertirse en el «hombre milagro» del partido al lograr la Diputación de Lugo tras 24 años en manos populares. Se hizo 10.000 kilómetros visitando a los militantes antes de ser elegido secretario general del PSdeG, pero tuvo que dimitir en el 2016 al ser imputado por la jueza Pilar de Lara en dos causas que fueron archivadas. «Creo na xustiza, sí, a pesar de todo, da súa lentitude», sostiene el que decidió apartarse del foco público. «Nestes sete anos axudáronme a familia, os amigos e eu mesmo. Foi un momento de fortaleza e resiliencia», asegura el candidato más alto —mide 1,93 metros— y que a sus 56 años sigue jugando al baloncesto y ha aprendido a hacerlo al tenis.

«Creo na xustiza, sí, a pesar de todo, da súa lentitude»

Superado el calvario judicial, Pedro Sánchez lo nombró delegado del Gobierno, cargo que dejó para ser diputado por Lugo en el Congreso, donde hizo la primera intervención en una lengua oficial diferente al castellano. También le ofreció ser ministro, pero este «Messi do PSdeG» —como le definieron— decidió jugar la liga de San Caetano asistido por el presidente, los ministros y el omnipresente Zapatero.

Duerme siete horas; está leyendo El último barco, de Domingo Villar; y escucha AC/DC, Queen, U2, El último de la fila y La unión. «Non sabemos o que nos vai deparar o futuro», dice, pero sueña con rescatar la educación y sanidad públicas, reindustrializar el país, y seguir dedicándose a lo que aprendió a amar siendo niño.