Así es el proyecto de Isabel Faraldo: «Hai un potencial e unha Galicia que pode estar en vangarda que nos está esperando»

Ilustración: Edgardo

Isabel Faraldo Calvo (A Coruña, 1966), aspirante a la presidencia de la Xunta por Podemos Galicia-Alianza Verde, tiene claro que lo que precisa la comunidad «é un maior investimento en servizos públicos» y especialmente, concreta, en sanidad y educación, pero también un mayor esfuerzo en industria, cultura e ciencia. «Hai un potencial en Galicia e unha Galicia que pode estar na vangarda que nos está esperando. Estou convencida», expresa.

Administrativa del Sergas y ex concejala no adscrita del Concello de A Coruña, Faraldo espera lograr que la Galicia del 2028 «sexa máis aberta ao mundo, aproveitando moitísimo máis o seu potencial e desterrando as políticas caciquís, amiguismos e nepotismos que estamos a vivir nos últimos tempos». La candidata de Podemos, que nunca militó en ningún otro partido y en el que entró a comienzos del 2014, define en tres ítems las ideas fuerza de su formación para gobernar Galicia: «sanidade pública, vivenda e emprego».