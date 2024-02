Así es el proyecto de Ana Pontón: «Aspiramos a máis autogoberno dentro dun Estado plurinacional»

Ilustración: Edgardo

Abrir las ventanas de San Caetano para dar entrada al aire nuevo era una aspiración política inimaginable en el nacionalismo gallego hace apenas ocho años, cuando el BNG se precipitaba por un despeñadero que amenazaba con convertirlo en una fuerza extraparlamentaria. En poco tiempo, todo ha dado un giro encabezado por la nacionalista Ana Pontón (Sarria, 1977), aspirante a la presidencia por tercera vez consecutiva y cuya Galicia soñada ha adquirido, casi sin darse cuenta, una apariencia algo más real. Ya no parece un simple anhelo.

De ahí su afán por contar estos días qué haría si fuese presidenta. Propuestas, en su mayoría, de interés ciudadano, que han solapado el marco ideológico tradicional del Bloque, tan presente en sus bases y en su programa, pero susceptible de generar cierta aversión en una parte de la sociedad. Es el caso de la cuestión territorial, que tanto ha marcado la agenda política en España, y a la que la candidata apenas ha dedicado tiempo por simple estrategia electoral. Para el 2028, Pontón sí ve posible una «Galiza con máis autogoberno para decidir nós desde o noso, con voz propia dentro dun Estado plurinacional, plurilingüe e pluricultural». Un país que, en definitiva, gane peso en el conjunto del Estado.

«Hai moitas formas de sentirse galego»

En la Galicia que vislumbra dentro de cuatro años, la candidata aspira a que los ciudadanos no tengan que esperar hasta dos semanas para ir al médico (plan de rescate de 200 millones para la atención primaria) y a que las consultas de cabecera sobre salud mental (un 30 % del total) no se despachen con más ayuda que una simple caja de ansiolíticos. «Hai que colocar as persoas no centro», insiste Pontón, porque «coas medidas adecuadas», como un plan de refuerzo a la asistencia en el hogar dotado con 86 millones, en el 2028 habrá más mayores que pasen su vejez en casa, «coa residencia como último recurso».

En el epílogo de una campaña extenuante —que le ha impedido estar más con su pequeña Icía, de 4 años, practicar yoga o pasear por la praza de Abastos de Santiago—, Pontón ve un 2028 en el que los jóvenes tendrán más facilidad para alquilar una vivienda (plan para movilizar pisos vacíos), una industria que ha recuperado pulso (generar 12.000 empleos hasta el 2032) y un país y un medio rural más vivo, que se beneficie de un viento que «é de todos». Por eso, si llega a la presidencia y cumple su promesa, Galicia tendrá en cuatro años «unha empresa pública de enerxía e unha tarifa eléctrica galega que abarate a factura da luz» y que compense los costes sociales e ambientales de producir. Como dice, una Galicia en la que se beneficien todos porque, al final, «hai moitas formas de sentirse galego».