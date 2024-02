Artistas sorprenden con un vídeo de apoyo a Alfonso Rueda

Rueda, en un mitin en Santiago. Sandra Alonso

La noticia más espectacular de ayer sobre la campaña es que Mbappé dejará el PSG este verano. ¿Será verdad? ¿O será un rumor interesado de alguno de los partidos en liza en las gallegas? Después de Mbappé, que no recalará en el Celta, el foco de interés está en las encuestas, que siguen haciéndose, aunque no se puedan publicar. Algunas, según los fontaneros de los equipos del 18F, hablan de un resultado justo. Estimulan el escenario de que hay partido.

Que no se pierda ningún voto. Habrán notado que el mensaje de los políticos ha virado. Estamos en el sprint final y todos llaman a votar, votar y votar. A que no se pierda ni un voto. ¿Será que a unos y a otros les aprieta el zapato de las encuestas secretas? Siempre ha sido así. Los últimos días toca recordar a los votantes que son gigantes de la democracia y que su voto puede decidir un escaño de un signo o de otro. Pero como explica en la web de La Voz mi compañero Manuel Varela, no está muy claro si una movilización alta favorece al bloque de izquierdas. Porque con grandes movilizaciones, no le ha ido mal al PP en las elecciones gallegas.

Catro grandes artistas mostran o seu apoio ao presidente @alfonsoruedagal e agradecen a súa aposta pola arte.



🏺 Manolo Paz, escultor

🎨 César Taboada, pintor

🏺 Acisclo Manzano, escultor

🎨 Antón Lamazares, pintor



Vaia elenco! GALICIA, a CULTURA que FUNCIONA🖌️ #GaliciaFunciona pic.twitter.com/liL483mgLh — PP de Galicia (@ppdegalicia) February 15, 2024

La cultura y el PP. Los equipos no dejan ningún detalle en el aire. El PP hacía público ayer que «catro grandes artistas mostran o seu apoio ao presidente Rueda e agradecen a súa aposta polo arte». Los nombres no son pataca minuta, que diría José María Caneda. Nada menos que los escultores Manolo Paz y Acisclo Manzano y los pintores Antón Lamazares y César Taboada graban un vídeo mostrando sin complejos su apoyo al candidato Rueda. Los cuatro artistas compiten en respaldar la gestión de la cultura que ha hecho Rueda para que pueda seguir impulsándola. No se froten los ojos. Un vídeo, que podría haber hecho el Bloque, el PP lo ha colocado con éxito en las redes. La grabación desmonta esa creencia de que la cultura solo puede ser de izquierdas, porque el progreso es algo que pertenece exclusivamente a socialistas y a nacionalistas.

El PSOE sin tiro de tres. El presidente Sánchez continúa con su apoyo ciego a su candidato Besteiro. Ayer se animó a tirar con Besteiro unas canastas en los campos de deportes de A Torre en A Coruña. No fallaron ni el candidato ni Sánchez, al que se le conoce su pasión por el baloncesto. Pero ninguno de los dos se atrevió con el tiro de tres que anhela un PSOE para remontar en las encuestas selladas. Los socialistas necesitan un milagro para evitar un batacazo que puede hacer historia.