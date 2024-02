Abogados y procuradores reclaman ante el Parlamento gallego cambios en el turno de oficio: «Ponemos dinero de nuestro bolsillo»

Abogados y procuradores se manifestaron este viernes en Santiago. XOAN A. SOLER

Centenares de abogados y procuradores del turno de oficio se manifestaron este viernes por las calles de Santiago convocados por el Sindicato de Abogados y Procuradores Venia Advocatum Unio y por la Plataforma Marea Negra Galicia para reclamar condiciones de trabajo dignas. Advirtieron, además, que mantendrán la huelga y que seguirán luchando. La marcha arrancó en la rúa do Hórreo, frente al Parlamento de Galicia, y recorrió varias calles hasta llegar a la sede del Colegio de Abogados de Santiago.

Una de las portavoces de la concentración de protesta aseguró que los colegios profesionales son parte del problema, ya que «no defienden al colectivo. Pero no lo hacen porque hay intereses contrapuestos. No esperamos su ayuda». Explicó además que el servicio de turno de oficio funciona bien, pero aseguró que los profesionales ya no lo pueden sostener más. «No es que no nos paguen mucho, es que a veces ponemos dinero de nuestro bolsillo», afirmó. Estando de guardia pueden ser llamados un fin de semana para asistir a una persona en comisaría y pagar la gasolina. Y el problema se complica si al usuario no se le concede después la Justicia gratuita, ya que entonces son los propios abogados los que tratar de cobrar la minuta directamente con el cliente.

Los abogados se marcan un objetivo: cobrar más de 500 euros de jubilación José Manuel Pan

Los manifestantes también piden la activación de una pasarela inmediata para todos los abogados y procuradores «atrapados en las mutualidades» y acaban cobrando prestaciones mínimas. Reclaman que ese dinero que fueron aportando durante años sea asumido como cotización a la Seguridad Social. En la concentración, los abogados recordaron que hay compañeros que que se están jubilando con pensiones que no llegan a 500 euros.