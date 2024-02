Besteiro intenta movilizar a los indecisos: «Apelo a ese voto socialista que en xullo freou a mentira que volve aparecer agora»

ANA GARCÍA

El palangrero de fondo Ecce Homo, con base en el puerto de Celeiro, faena siempre en los caladeros comunitarios de Gran Sol. Tres gallegos y once indonesios engrosan la tripulación de este pesquero con pabellón español que embarca durante medio mes y regresa a casa con 15.000 kilos de merluza en sus bodegas. Esta vida dura de mar, salitre, temporales y muchas horas lejos de la familia es la única salida laboral de cientos de mariñanos. Quien aspira a sentarse en el puente de mando de San Caetano, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, hizo escala este lunes por la mañana, a solo seis jornadas del 18F, en uno de los sectores productivos que más riqueza aporta al país. Aquí, en la costa viveirense y bajo un cielo gris, que ya es rutinario, el candidato se comprometió a apostar por la modernización. «Queremos avanzar no desenvolvemento do sector pesqueiro da Mariña e de toda Galicia desde o horizonte da dixitalización, a xestión sostible e a protección do medio ambiente aproveitando cada céntimo que chegue de Europa», aseguró tras reunirse con la Asociación de Produtores do Porto de Celeiro.

El lucense anunció medidas concretas, como el acceso inmediato a los 50 millones del PERTE Mar-Industria dirigidos a que las empresas transformadoras desarrollen proyectos estratégicos de economía circular y digitalización. De hecho, puso encima de la mesa «a incompetencia» de la Consellería do Mar y denunció la pérdida de 150 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2015-2020. «Dos 300 millóns que lle correspondían a Galicia, a Xunta de Rueda só foi capaz de executar o 49 %; unha xestión desastrosa que compromete de maneira directa a supervivencia dun dos sectores máis importantes da economía galega», lamentó.

Besteiro, en el puente de mando de un barco, esta mañana en Celeiro. Xaime Ramallal

A pocos metros de la playa de O Portelo, en Burela, el puerto bonitero más importante del Cantábrico, Besteiro reconoció que confía en los indecisos: «Hoxe din que un de cada catro galegos aínda non ten decidido o seu voto, e que entre o 10 e 15 % o decidirán o mesmo día da votación. A esa xente me dirixo porque o seu voto vai ser decisivo e se sumará a outros votos que van posibilitar o cambio para facer unha Galicia más potente, solvente e con mellor futuro». Cree en la remontada, señaló, en una semana crucial para activar la movilización. «Eu apelo a ese voto socialista que votou o 23 de xullo e que freou a mentira que volve aparecer no escenario electoral aquí en Galicia [...]. Unha vez máis, Feijoo e Rueda, envoltos na mentira do PP», se quejó, después de que varios medios publicaran que los populares negociaron con Puigdemont la amnistía.

Burela, que acoge el Hospital da Costa —centro de referencia del área norte de la provincia de Lugo, con una población de derecho de 72.000 personas que crece un 50 % en verano y vacaciones—, fue el lugar escogido para su segundo compromiso. Besteiro presentó un gran acuerdo de país con quince ejes para «recuperar e rescatar» la sanidad pública, universal y de calidad. Y destacó cinco prioridades de ese plan de choque: «Primeiro, que en menos de 48 horas nos atendan en atención primaria; acurtar o tempo de diagnose; un novo plan de saúde mental; duplicar as prazas asignadas á saúde mental, tan necesarias despois dese proceso poscovid; e mellores condicións para o persoal sanitario». La alcaldesa de Burela, Carmela López, y la médico internista en el hospital da Mariña y número nueve del PSdeG por la provincia, Catalina Fernández, le trasladaron que el modelo de las áreas sanitarias no funciona. Horas después se desplazaba a Camariñas para acabar la jornada electoral en un mitin junto a la número uno por A Coruña, Patricia Iglesias. Desde allí se comprometió a «recuperar os servizos de pediatría a xornada completa, a implantación dun servizo de cardioloxía no hospital comarcal e a construción dun novo centro de saúde en Fisterra».