Alfonso Rueda, abierto a una tasa turística «con condicións», pedirá ventajas fiscales para el Xacobeo 2027 desde dos años antes

Xoán A. Soler

El candidato del PPdeG a la Xunta, Alfonso Rueda, anticipó su intención de pedir al Gobierno central «vantaxes fiscais» desde el próximo año con el objetivo de favorecer los patrocinios ligados al Xacobeo del 2027. Para ello, argumentó que los años previos y posteriores a la cita jacobea suelen ser los que generan «máis expectación».

En un desayuno informativo en Santiago, Rueda reivindicó la importancia del turismo y defendió la forma de actuar «hábil» en Galicia para salir del shock de la pospandemia, «buscando un posicionamento de terra amable e acolledora que recibe cos brazos abertos o visitante». Se mostró abierto a estudiar la implantación de una tasa turística, pero alertó a la vez del riesgo de promover discursos de «turismofobia». «Non é bo dicir que non pode vir máis xente, porque Galicia pode pasar de ser considerada un lugar amable a un sitio antipático. Moitísimo coidado con iso», afirmó. Pese a eso, dijo ser consciente de que en la capital gallega hay que regular «con moito sentido e cabeza os usos turísticos».

El candidato popular no se cierra así a una tasa turística, si bien remarcó que se trata de una propuesta que solo ha presentado el Concello de Santiago, sin concretar, y que habría que perfilar los detalles para que pueda llevarse a cabo. Advirtió Rueda que esta debería cumplir dos condiciones: que lo recaudado repercuta en el sector turístico, y que cuente con el consenso del mismo, y «ser un pouco lóxicos» respecto a los excursionistas. «Temos que ter a cabeza suficiente e pensar que non é moi xusto que pague a xente que vén a un hotel e fai o gasto da noite, pero que o desembarco de autobuses non ten ningunha repercusión», dijo.

Para Rueda es importante no enviar un mensaje de saturación, en un escenario en el que también ha remarcado que el Xacobeo del 2027, y los dos que vendrán luego, marcarán una década en la que Santiago se convertirá en «epicentro cultural». Al respecto, aseguró que habrá oportunidades claves en el ámbito deportivo y apeló a promover los patrocinios. Tras recordar que las desgravaciones se cortaron en el segundo ejercicio del último Xacobeo, anticipó su intención de pedir al Gobierno ventajas fiscales ya desde el año que viene. «Imos loitar por iso», afirmó.

También puso el foco en la coordinación entre los aeropuertos gallegos, «unha materia pendente», y señaló que Aena debería jugar «un papel clave». «Seguir facendo cada un a guerra pola súa conta e non pensar no futuro aeroportuario de Galicia é un erro, pero é moi difícil facelo cando hai liñas con apoios de Administracións», advirtió. Sobre el debate de los peajes de la AP-9 y de la AP-53, y la gratuidad comprometida por el PSOE, Rueda afirmó que «sería fantástico se fose verdade», y reivindicó la apuesta de su Gobierno por inversiones en infraestructuras sanitarias, siendo muy crítico con los planes de choque «milagrosos» de sus rivales políticos.

Proyectos para Santiago

El candidato aprovechó la ocasión para presentar nuevos proyectos para la ciudad de Santiago que se pondrán en marcha si es reelegido: la rehabilitación de la Facultad de Medicina, la creación de un polo de Ciencias da Saúde en el Campus —que concentrará las facultades de enfermería y farmacia—, un nuevo centro integrado de FP de Ciencias da Saúde en Conxo, la reforma integral del Salón Teatro y una nueva piscina en el complejo deportivo de Santa Marta.

Las inversiones en la universidad, que ejecutaría la institución académica con el respaldo económico de la Xunta, pretenden modernizar la infraestructura de enseñanza en materia sanitaria. La rehabilitación de Medicina permitirá que siga teniendo un papel central en Galicia. El polo de Ciencias da Saúde agruparía las dos facultades citadas —Farmacia, que lleva tiempo cerrada, y Enfermería, que presenta numerosas deficiencias— en edificios modernos. Se complementará con el centro de FP de Conxo, que tendrá capacidad para más de 1.500 alumnos, explicó Rueda.

La piscina de Santa Marta, propuesta por el Concello y con capacidad para que se disputen competiciones oficiales, se construirá en colaboración con esa institución. También la rehabilitación del Salón Teatro se ejecutará mediante cooperación, en este caso con el Consorcio de Santiago, al que la Xunta inyectará los fondos necesarios para la obra.

Rueda recordó durante el desayuno las inversiones de la Xunta en la ciudad, desde las nuevas vías peatonales hasta la ampliación del hospital, pasando por el nuevo centro de protonterapia que financia la Fundación Amancio Ortega.

Recordó además el papel de Santiago como capital de Galicia, e hizo un llamamiento a la colaboración política para el impulso de la ciudad. «Estamos condenados a entendernos», subrayó. En esa línea, se comprometió a seguir buscando una solución para el buen funcionamiento del parque de bomberos. Por otra parte, lamentó que no se hayan materializado los compromisos de inversiones extraordinarias para Santiago anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace ya años.