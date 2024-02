Rueda: «Pídovos que confiedes no partido que traballa, que non promete nada que non pode cumprir. Eu teño palabra»

Alfonso Rueda, esta mañana en el mitin que tuvo en A Estrada.

«O día 19 seguiremos traballando, Galicia non pode perder o tempo en discusión de tres ou catro que se levan mal», ha avanzado hoy Alfonso Rueda refiriéndose a los partidos de la oposición —BNG, PSdeG, Sumar y Podemos— a los que nombra como el «multipartido». Rueda, que a primera hora de la mañana visitó la feria de Padrón -donde compró habas-, dio el primer mitin de la intensa jornada que tiene prevista en A Estrada, en el pabellón polideportivo Manuel Coto Ferrero, donde se ocuparon la práctica totalidad de las localidades pese a ser día de fiesta y a que el mitin arrancó pasada la una de la tarde.

El número uno del PPdeG contrajo también un compromiso de fiabilidad: «Pídovos que confiedes no partido que traballa, que é eficaz e que non promete nada que non pode cumprir. Vou cumprir porque eu teño palabra».

Rueda pidió también el voto para que «España teña remedio» y para que Alberto Núñez Feijoo «chegue á Moncloa, que boa falta fai». Galicia, añadió, debe seguir siendo un modelo, «unha terra serea e sensata», con un «pobo unido» al que el resto de las comunidades siga reconociendo su inteligencia por no haberse dejado arrastrar por la «tolemia» y el «tumulto» que afecta al Gobierno central.

«Quero que Galicia se supere a si mesma», añadió el candidato. Defendió además una educación que garantice que los alumnos gallegos son «os mellores», libre de «adoutrinamento» y de «mitins en clase». Atribuyó el deseo de implantarlos a la oposición de izquierda, ala que describió como «os mesmos sectarios intolerantes de sempre», pese a los intentos de dulcificar su imagen, un empeño que atribuyó al BNG.

El candidato del PPdeG criticó que sus oponentes aún no hayan designado a uno de ellos para medirse a él en un cara a cara. Exigió «que sexan sinceiros» y designen a uno de ellos para representarlos, ya que piensan unirse en el Gobierno si el PP no llega a la mayoría absoluta. La gente así «poderá xulgar» y verá que «son os mesmos de sempre, a mesma esquerda de sempre» aunque en esta campaña «intenten enganar con moitas historias». Fuentes del PP confirmaron que por ahora solo el BNG ha contestado al ofrecimiento de un cara a cara, pero los demás partidos no han confirmado si quieren que Ana Pontón sea su representante.