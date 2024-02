Alfonso Rueda anuncia un plan para reducir a cero el abandono escolar en un gran acto con la comunidad educativa

Judith Fernández Novoa, directora general de Ordenación e Innovación Educativa; Marta Vázquez Guzmán, directora del Centro Gallego de Innovación de la Formación Profesional Eduardo Barreiros; María José Bravo Bosch, Secretaria de la Universidade de Vigo; Alfonso Rueda, candidato a la presidencia por el PPdeG; Román Rodríguez, candidato por Pontevedra, y Marisol Louro Lestón, secretaria de los directivos de centros educativos y directora del Instituto Plurilingüe Ames, al finalizar el acto.

El PPdeG ha organizado este sábado un gran acto sectorial para hablar de la educación de Galicia en el que su candidato, Alfonso Rueda, ha anunciado un plan para reducir a cero el abandono escolar. En un Museo Centro Gaiás lleno de profesores y otros trabajadores de la Administración educativa —asistieron 1.500 personas, según los populares—, Rueda agradeció a los docentes el esfuerzo que han hecho para contribuir a que Galicia sea una referencia en materia educativa.

El candidato popular anunció ese plan de Formación Profesional «Galicia 360» que pondrá en marcha si es reelegido. Su propuesta es que la educación obligatoria, que hoy llega a los 16 años, acabe «aos 18 anos como mínimo» gracias a ese proyecto.

La idea es potenciar la FP básica para recuperar a los alumnos que dejan de estudiar a los 16 años y se arriesgan a entrar en el mercado laboral y en la vida adulta con una formación insuficiente. El plan incluirá medidas específicas para los desempleados sin formación académica, pero también para «detectar e prever» los casos de abandono.

Rueda recordó además otras medidas, como la puesta en marcha de un programa de refuerzo educativo y actividades extraescolares de conciliación presupuestado en ocho millones de euros anuales. También destacó el compromiso de hacer gratuitas todas la primeras matrículas en la enseñanza universitaria, de forma que los estudiantes que aprueban puedan obtener su licenciatura sin pagar nunca tasas. «Facer cen por cen accesible todo o ensino vai ser moi bo», subrayó el candidato del PPdeG. También destacó que se seguirá invirtiendo en la mejora física de los centros educativos y en su adaptación a las necesidades educativas actuales y a la realidad de Galicia.

Dado el carácter el acto, Rueda no confrontó con los partidos de la oposición, pero sí subrayó su postura y la de su partido sobre el modelo educativo: «Formar non é adoutrinar. Non creo no adoutrinamento, que produce desapego e rexeitamento». Añadió que «hai que educar en valores, non en ideoloxías. O ensino de calidade non cre en imposicións nin lingüísticas nin ideolóxicas, nin de visións de so unha parte da sociedade», sino que su objetivo es formar a ciudadanos que puedan decidir «en liberdade».

Durante el acto, titulado Galicia, a educación que funciona, do presente ao futuro, Rueda estuvo acompañado por Román Rodríguez, conselleiro de Educación y candidato por Pontevedra, quien destacó que, según los indicadores del Estado, el sistema educativo gallego es el que más ha mejora de todas las comunidades durante los últimos 20 años. Rodríguez, con una nota de emoción, agradeció el trabajo de los docentes, protagonistas del «éxito dun sistema educativo», y destacó «a estabilidade» como motor para llevarlo a la práctica.

Entre ambos discursos se intercaló una charla moderada por Judith Fernández Novoa. directora general de Ordenación e Innovación Educativa, en la que participaron Marisol Louro Lestón, secretaria de los directivos de centros educativos y directora del Instituto Plurilingüe Ames; Marta Vázquez Guzmán, directora del Centro Gallego de Innovación de la Formación Profesional Eduardo Barreiros, y María José Bravo Bosch, exdirectora xeral de Xuventude y exdelegada de la Xunta en Vigo, hoy secretaria general de la Universidade de Vigo, donde enseña Derecho.

Durante la conferencia, Lestón destacó el esfuerzo que se ha hecho para impulsar los idiomas y la mejora en las condiciones del profesorado. Bravo Bosch señaló que los planes a cinco años de financiación de la universidad han permitido a esas instituciones planear mejor su actividad y son «a envexa» de otras comunidades. Guzmán se refirió a la «revolución silenciosa» de la FP, que arrancó en el 2009 y ha permitido «poñer en valor» el «talento» de muchos estudiantes y facilitarles la incorporación al mundo laboral.