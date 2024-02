Pedro Sánchez, en Vigo: «Hay que concentrar todo el voto del cambio en quien va a gobernarlo, Besteiro»

Pedro Sánchez, en el centro junto a José Ramón Gómez Besteiro y Abel Caballero, esta mañana en Vigo. Óscar Vázquez

Soplaban fuertes rachas del noroeste cuando el presidente del Gobierno aterrizaba en el aeropuerto de Peinador pasadas las diez y media de esta mañana. Contra viento y marea, Pedro Sánchez ha visitado por sexta vez Galicia desde que José Ramón Gómez Besteiro es candidato a la Xunta. El secretario general del PSOE ha intervenido en un mitin en el auditorio Mar de Vigo, donde, ante más de 1.600 personas, ha pedido «concentrar todo el voto del cambio en quien va a gobernar el cambio, que será Besteiro. Votar a quien va a gobernar y sabe gobernar el cambio». Aunque sus primeras palabras se las ha dedicado a los guardias civiles que fallecieron arrollados por una narcolancha en Cádiz: «Quería trasladarles a sus familias y compañeros heridos nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento».

Tras anunciar que el próximo martes se activará la línea de avales de 2.500 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir a los jóvenes la entrada para comprar una vivienda, Sánchez destacó la utilidad del voto. «Hay un sentimiento en la sociedad gallega de necesidad de cambio. Es importante votar el cambio y saber en quién depositar el gobierno del cambio», dijo, lanzando así dardo al Bloque, que le supera en todas las encuestas, y obtendría ocho escaños en la provincia de Pontevedra, el doble que los socialistas, según Sondaxe. Por ello, el presidente reivindicó la importancia de que Besteiro llegue a San Caetano: «Que haya hilo directo entre la Moncloa y la Xunta va a significar que vamos a poner la directa».

En un mitin en el que miembros de seguridad tuvieron que desalojar a dos trabajadores de Vitrasa (que están en huelga) que empezaron a gritar, el líder socialista criticó la ausencia del popular Alfonso Rueda en el debate de TVE: «Cuando un equipo de fútbol no se presenta a un partido, no solo lo pierde sino que es expulsado de la competición. Un nuevo debate esta semana y una nueva espantada del PP y de Rueda». Lamentó por ello su «total ausencia de proyecto para Galicia y la falta total de respeto a los gallegos y gallegas. Solo por eso, el PP no merece estar ni un minuto más al frente de la Xunta. El 18F, todos a votar en masa para enviar al PP a su casa».

También apuntó que en toda elección siempre hay una disyuntiva en la que se tiene que reafirmar si queremos un proyecto político de avance social o de destrucción de esos avances. «Feijoo ha gobernado Galicia durante quince años y lo único que hizo fue triplicar la deuda gallega, y en dos meses ha dado el gobierno a los reaccionarios. Mala gestión y malas compañías», opinó.

Continuó su discurso en clave nacional, señalando los riesgos del negacionismo. «Abascal es dogmatismo climático y Feijoo, dogmatismo climático. Son negacionistas y el negacionismo es intrínseco a la derecha y la ultraderecha. [...] Niegan las libertades de las mujeres y del colectivo LGTBI, y niegan la evidencia científica. Feijoo y Abascal dicen, hablan y votan lo mismo, son de la internacional ultraderechista que avanza en otros lugares de Europa, pero en España logramos frenar el 23J», se felicitó. «España -añadió- no merece una oposición que se base en el metanol, sino una oposición útil», dijo en referencia a la confusión de Feijoo entre metano y metanol. «Está mal en química orgánica», bromeó, asegurándole al sector primario que «no necesita discursos negacionistas ni antieuropeístas».

Reivindicó Sánchez los logros de su Gobierno, que se encontró tras la moción de censura un país «con crisis política y corrupción». «Los pensionistas recibían una carta que costaba más que la revalorización de las pensiones. La diferencia entre el PP y el PSOE es que la pensión es ahora 250 euros superior que con Rajoy, y el salario mínimo hoy es de 1.134 euros al mes. Cuando gobernaron, la crisis financiera nos costó más de 50.000 millones de euros. Y nosotros, ante la emergencia sanitaria, trajimos 140.000 millones de euros que van a reindustrializar Galicia», sostuvo.

También recordó la gestión sanitaria del covid: «Merece la pena todo esto. Compleja fue la pasada legislatura. Gestionar una pandemia, eso sí que fue difícil. Tomamos decisiones, defendimos los derechos de España, y tenemos un nivel de PIB superior al de antes de la pandemia y más empleos. Existe todavía mucha desigualdad entre territorios, pero tenemos que continuar en esa dirección». Celebró que han sido «cinco años de logros y vamos a tener otros cuatro años de avances que se nos van a hacer muy cortos porque hay mucho que hacer. A ellos se les van a hacer muy largos. Feijoo vuelve a Galicia con la única pretensión de seguir siendo presidente del PP».

Sánchez se comprometió a visitar el ascensor más alto del mundo que está construyendo el alcalde de Vigo: «Lo que nos estamos jugando ahora es el presente y futuro de Galicia, por eso pido el voto para Besteiro».

De la emigración del XX al éxodo actual

El aludido Besteiro empezó su intervención recordando que desde principios del siglo XX hasta la década de los años 60, un millón de gallegos salieron del puerto de Vigo rumbo a Argentina. Y en los últimos quince años del PP, «fuxiron de Galicia 140.000 mozos de Galicia», se quejó. Y lamentó el silencio de Rajoy, Feijoo y Rueda sobre el tren Lisboa-Oporto-Vigo: «Ayuso dixo Lisboa-Madrid e eles estiveron calados». Ironizó el candidato sobre el hecho de «chamarse Rueda e ser inmóbil. Galicia non pode votar inmobilismo, senón socialismo para activala. A política son compromisos, actuar, traballar, comprometerse».

Denunció el lucense que «Vigo e Pedro Sánchez saben o que é vivir o ataque costante do PP. A Vigo no se lle pode poñer freo» y se comprometió a seguir potenciando esta ciudad como «motor industrial do noso país. A economía xenera empregos e prosperidade, e ese pulso ímolo asumir. Vigo ten que seguir sendo a capital mundial da pesca , e é algo que hai que protexer».

Tras anunciar que apoyará el proyecto del estadio de Balaídos, Besteiro lanzó otro dardo a los nacionalistas de Ana Pontón: «A nós non nos preocupa a independencia, senón a lei de dependencia [...] Ímonos a unha semana crucial, o PP vai a perder as eleccions do vindeiro 18F. Danse por gañadores, pero vai haber sorpresas». Y recordó que tras el 23J, los populares se repartían carteras ministeriales. «Cando chegaron ó Congreso, algún perdeu moitos kilos, algún non quería sentarse na sexta bancada. Despois do 23J se adicaron a repartir caixas de fruta», bromeó sobre el insulto de Díaz Ayuso a Pedro Sánchez.

Creer en la remontada

Cuando ya ha pasado el ecuador de la campaña electoral, dijo el candidato «non nos quedemos a velas vir, estamos a tempo, comeza a remontada do PSOE, con ese espiritu. Vamos a facerlle a maleta a Rueda para que sexa él o que fuxa. De los creadores de: no soy presidente porque no quiero, a segunda temporada vai a ser: me voy de la Xunta porque quiero».

Abel Caballero, alcalde de Vigo con mayoría absoluta desde hace 16 años, recordó que el 23J Pedro Sánchez le ganó a Feijoo en Vigo «por goleada. Eso é o que leva peor». También celebró que se vayan a invertir 32 millones en la remodelación del aeropuerto de Vigo y que se vaya a construir una biblioteca del Estado, pese a que «Feijoo e Rueda se opuxeran». «Con Pedro Sánchez gobernando España e Besteiro presidindo a Xunta, somos imparables e imbatibles», aseguró.

Elena Espinosa, número uno por Pontevedra, se solidarizó con la portavoz del Gobierno tras los comentarios de Federico Jiménez Losantos. «Todas somos Pilar Alegría. Feijoo e o PP nos amosaron ese repugnante machismo». La exministra dijo que no quiere que sus alcaldes «teñán o desprezo do PP, nin máis caciques aínda que teñan cara amable» y afirmó que el enemigo de las políticas sociales es la abstención. Le escuchaban el ministro de Pesca, Luis Planas; el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso; y Carmen Dacosta y Patricia Iglesias, cabezas de lista por Ourense y A Coruña

Fuentes del partido han asegurado que el presidente del Gobierno participará en otro mitin el próximo jueves en A Coruña, pero de momento no han confirmado que vaya a estar en el cierre de campaña, el viernes en Santiago.