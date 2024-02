Posibilidades aínda non imaxinadas

Manifestación 8M CAPOTILLO

No panorama electoral actual, ao analizarmos as próximas eleccións galegas dende a perspectiva de xénero, é importante salientar varias cuestións destacadas. Por primeira vez na nosa historia, as mulleres encabezan a metade das candidaturas á lideranza do goberno da Xunta. Por outro lado, gran parte dos avances nas políticas públicas de igualdade en Galicia foron froito do consenso unánime de todas as forzas parlamentarias, desde a aprobación da Lei Ángeles Alvariño ata a gratuidade das escolas infantís.

Establecer vínculos entre rivais sempre conduce a maiores beneficios. Neste caso, a escala cromática que revela a política, coas súas tensións e atraccións, reduce a incerteza sobre o compromiso do próximo goberno co desenvolvemento e impulso de políticas de igualdade.

Na xestión política é fundamental incorporar a perspectiva de xénero de xeito transversal e experto en todo o conxunto da gobernanza, e para iso é imprescindible contar cunha especie de «observatorios de datos» que dea conta estatística das diversas realidades que compoñen a nosa vida en común. Porque, sen datos, non se poden identificar os problemas de desigualdade e non se poden desenvolver políticas públicas para resolvelos (no data, no problem, no action).

O futuro goberno da Xunta deberá abordar dúas dimensións importantes para superar as desigualdades existentes: a dimensión material e a dimensión simbólica. A primeira refírese á histórica desigualdade das mulleres no acceso ao mercado laboral remunerado e ás tarefas de coidado non remuneradas que realizan, o que as leva a soportar máis fenda salarial, peores condicións laborais, máis cansazo e menos tempo de lecer. E tamén máis violencia de xénero, última expresión das xerarquías de xénero: por iso se deberían reforzar todos os servizos e protocolos públicos que atenden as vítimas de todo tipo de violencias machistas.

A dimensión simbólica implica a necesidade de desafiar os roles de xénero sexistas e as tradicionais xerarquías sociosexuais, co fin de promover unha cultura que rexeite a violencia patriarcal e constrúa novos ecosistemas de convivencia humana igualitaria, segura e libre de agresións e abusos machistas.

Pero o cambio nas políticas públicas non é suficiente para acabar con esta desigualdade socioestrutural: precísanse mudanzas nas estruturas mentais e nas actitudes para enfrontar estes problemas. A construción de imaxinarios culturais máis igualitarios e humanos, a través do apoio público a produtos culturais e dixitais non sexistas, pode ser unha das ferramentas cara a este fin.

Finalmente, é importante subliñar que a antropoloxía lémbranos que os seres humanos somos seres «coidables» e que un dos primeiros trazos civilizatorios de toda sociedade é o sistema de coidados. É crucial que a atención ás persoas dependentes sexa unha prioridade nunha Galicia envellecida e con baixas taxas de natalidade, o que vai requirir a implantación dun «sistema social integral de coidados» que coloque «a vida no centro». Porque reforzar os servizos sociais públicos sempre incide na calidade de vida das mulleres, o que podería explicar a tendencia global do voto electoral: elas máis progresistas, eles máis conservadores.

O modelo civilizatorio feminista debe ser o eixe vertebrador da comprensión política, para achegar a realidade a unha serie de posibilidades aínda non imaxinadas, na senda da construción dun mundo máis igualitario e xusto. Por iso, o compromiso das candidatas e candidatos ao goberno da Xunta debe situar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes como unha prioridade, guiando así toda acción gubernamental.