La ministra de Sanidad dice que su compromiso es «dialogar, coordinar y cogobernar con todas las comunidades»

Consejeros (el gallego, Julio García Comesaña es el tercero por la derecha en la fila de arriba) y ministra (en el centro, de gris) antes de la reunión del consejo del SNS. JP GANDUL | EFE

«Dialogar, coordinar y cogobernar con todas las comunidades». Este es el compromiso con el que la ministra de Sanidad, Mónica García, afrontaba este viernes, minutos antes de entrar en su primera gran cita con los consejeros del ramo en lo que es la quinta reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En este caso se tratará de forma monográfica la situación de la atención primaria que, para la política de Sumar, ya está en la senda de la «recuperación» tras el «giro de volante» dado en 2018, cuando este primer nivel asistencial estaba «muy debilitado e iba directo del abismo por las políticas del PP».

Eso sí, ante los numerosos medios concentrados para la ocasión, la ministra reconoció que «queda mucho por hacer». García, médica del servicio sanitario madrileño y que se hizo conocida como líder de Sumar a la Asamblea de Madrid, y fue candidata a la Presidencia de su comunidad, explicó que no se va a hablar solo de las falta de profesionales sanitarios, también de qué hay que hacer para retener su talento y, para ello, ha afirmado, es necesario «el compromiso de las comunidades que ofrezcan puestos de calidad en la formación» y ante esto «Sanidad siempre estará de su lado».

Mónica García recordó que son las comunidades las que tienen que ofrecer las plazas de todas las especialidades, y avanzó que el Ministerio apoyará «todas las iniciativas» que vayan encaminadas a reforzar la calidad del sistema y evitar la fuga de talento. «No vamos a estar en un deterioro de las condiciones laborales de los profesionales ni tampoco de la mano de las pretensiones de deteriorar la calidad de formación». Por ello, las iniciativas de este viernes tendrán que ver con la desburocratización y con la accesibilidad de las personas al sistema, ya que las cifras son discordantes según en qué comunidad autónoma se resida.

En definitiva se trata, ha dicho, «de seguir poniendo piedras para intentar recuperar la piedra angular del sistema sanitario, que es la atención primaria».

La ministra no ha sido la única en hablar antes de la reunión. El conselleiro gallego, Julio García Comesaña —como «portavoz» de los responsables autonómicos del PP al ser «el que más años lleva en el cargo»—, se quejó de que el Ministerio «no priorice» la cuestión del «déficit de personal de atención primaria», ya que «no ha sido incluido en el orden del día» a pesar de que los consejeros «lo han solicitado». Es, añadió Comesaña, «el problema que más nos ocupa a todos los consejeros que hoy estamos aquí (...). Este punto, curiosamente, no está en el orden del día». Según recordó, que ninguno de los últimos cuatro ministros del ramo (todos de las coaliciones del PSOE con UP o Sumar) «ha hecho absolutamente nada para abordar el tema de la falta de médicos». Y añadió: «Es un insulto a la inteligencia que el Ministerio pretenda hacer ver que esta situación corresponde a una gestión de las comunidades autónomas, cuando es un problema general de todas las administraciones, incluso las administraciones que dependen del Ministerio, como la sanidad penitenciaria o Ceuta y Melilla. Todos tenemos el mismo problema».

Los consejeros del PP entienden que la solución pasa necesariamente por ampliar en 1.000 plazas extra el mir en la especialidad de médicos de atención primaria en los próximos años. La consejera andaluza Catalina García dio cifras: «Estaríamos hablando de que en Andalucía habría 1.472 médicos más formándose y, en 2025, estaríamos en superávit», dijo.