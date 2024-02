Ministerio y comunidades acuerdan negociar caso a caso el aumento de las plazas mir

La ministra Mónica García, durante de prensa después del consejo interterritorial ZIPI | EFE

Terminado el consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ministerio y comunidades han llegado a tres compromisos en el asunto central de la reunión, la atención primaria: realizar un estudio sobre los criterios de acreditación de plazas mir, para ampliarlas allí donde sea necesario; completar el registro de profesionales, que ahora mismo está al 70%, con muchas diferencias entre según qué territorios; y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales.

Para hablar del primer asunto, la ministra, Mónica García, dio un dato que consideró fundamental: «No sirve de nada formar profesionales en un entorno que está expulsando el talento. En todo el proceso hay varias fugas: el 9% abandonan la residencia y hay una fuga que va del 50 al 90% de profesionales que al acabar su formación no se quedan en nuestra atención primaria».

También dijo que de las mil plazas que se pedían en el año 2018 ya hay 700, y podrán ser más solo revisando los criterios de acreditación. Hay que «garantizar que sea una formación de calidad. Hay que revisar los programas formativos, por ejemplo sobre las zonas rurales; hay que entender, comprender y rotar más por áreas rurales, que es donde muchos residentes acaban trabajando y el desconocimiento puede llevar a cierto rechazo. O la tutorización, que no la hacen solamente los tutores». En ese sentido, explicó que, en aras de la cogobernanza, ministerio y comunidades evaluarán «caso por caso dónde podemos incrementar esas plazas siempre y cuando no disminuya la formación de esos profesionales». No quiso ponerle cifras al aumento de plazas: «El ministerio no puede crear plazas que las comunidades autónomas no oferten y no acrediten», apuntó. Y recordó que Castilla y León o Extremadura «tienen una ratio de acreditación por habitante que a veces duplica la de otras comunidades» y para la ministra es interesante ver cómo lo hacen para que el resto pueda replicar sus decisiones adaptadas a las necesidades de cada territorio.

La ministra salió satisfecha de la reunión en la que «ha habido tono cordial, mucho diálogo y una riqueza en las intervenciones», ya que todos los presentes comparten «preocupaciones y diagnósticos». Pero también recalcó que para tener éxito en la atención primaria hacen falta las otras dos partes del compromiso: saber dónde están los profesionales y mejorar sus condiciones laborales. Lo primero, dice, es completar el registro estatal de profesionales «para saber dónde están los profesionales y quiénes son en todas las comunidades». Actualmente hay un 70% de los profesionales registrados, pero el ministerio detecta «bastante disparidad entre unas comunidades y otras».

Una vez que se sepa dónde están los profesionales, hay también, apuntaba Mónica García, que cuidar a los que están en el sistema y hacer atractiva la especialidad, algo que no ocurre siempre ahora. «Atajar la sobrecarga de trabajo, el escaso desarrollo profesional o la falta de reconocimiento social» son algunas de las recetas. Y es que «ver 60 pacientes al día es una trituradora de vocaciones», ejemplificó. ¿Qué se puede hacer? García recordó que decidir las condiciones laborales son «competencias de las comunidades», pero explicó que hay ocho territorios que «han puesto en marcha medidas para fidelizar y retener el talento, como contratos de más de dos años, interinidades o contratos fijos». Son mejoras «que se podrían extender».

Para la titular de Sanidad, la clave es el tiempo: «Necesitamos que los profesionales tengan tiempo para que las citas sean en menos de 48 horas, para que las consultas sean pausadas, para que analicen cada caso» y puedan adaptarse a las peculiaridades actuales, con un aumento de la cronicidad o de las pluripatologías. Entiende que sin atención primaria «no hay un sistema sanitario robusto».

De lo que nadie habló en ningún momento, añadió Mónica García, es de aumentar la financiación como tal. Sí se abordó la necesidad de revisar el mapa de competencias de la atención primaria.

Sí aludió a su objetivo de crear una comisión permanente dentro del pleno dedicada específicamente a la atención primaria, que prepare el plan de los próximos años y haga un seguimiento constante del actual.

Reacciones

Las reacciones de los consejeros parecen ir en la misma línea que la ministra. Así, la consejera andaluza, Catalina García, se mostró satisfecha de que «por primera vez» el ministerio se muestre «dispuesto» a activar medidas para paliar el déficit «endémico» de facultativos en el conjunto de España. «Las comunidades autónomas necesitábamos que el Ministerio pusiera los pies en el suelo y dejara de negar la evidencia de la falta de médicos en todo el país. Estamos contentos con estos primeros pasos, pero estaremos vigilantes de que se lleven a cabo las medidas necesarias para encarar esta situación», añadió.

La consellera balear, Manuela García, celebró el compromiso del Ministerio, algo que también aplaudió el conseller valenciano, Marciano Gómez, y el aragonés José Luis Bancalero. Todos ellos comparten con el conselleiro gallego, Julio García Comesaña, el motivo de la satisfacción: «Por fin o Ministerio de Sanidade, no seo do pleno do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS), accedeu a flexibilizar os criterios de acreditación de prazas de formación de medicina de familia para dar solución ao déficit de especialistas que afecta ao conxunto do Estado». Celebran así el compromiso de convocar «en las próximas semanas» la Comisión de Recursos Humanos con el propósito de plantear propuestas para la evaluación y flexibilización de los criterios para acreditar nuevas unidades docentes, con especial atención en aquellas áreas donde existe más déficit de profesionales como Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Psiquiatría, Anestesiología, Neurología y Dermatología.

El consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, apostó por una «transformación profunda» de la atención primaria con el objetivo de conseguir la «contención de la demanda, la sostenibilidad del sistema y la mejora de los niveles de salud». Todo ello con el «compromiso» de la Administración, profesionales y pacientes.

Actuar ya

También aplaudieron el compromiso desde la profesión. La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, se alegró de que ministerio y comunidades «hayan llegado a acuerdos» en materia de atención primaria porque «la cogobernanza es imprescindible», pero ha pedido que «pasen a la acción» y «concreten la forma en que se van a hacer las cosas» porque «la primaria no tiene tiempo de seguir reflexionando».

«Ya está hecho el análisis de la situación, ahora hay que pasar a la acción»

«Nos parece fantástico que hayan llegado a acuerdos y que se haya basado en el diálogo y que hayan compartido el diagnóstico. Ya está hecho el análisis de la situación, ahora hay que pasar a la acción y hay que bajar con concretar la forma en que se hacen las cosas porque si nos quedamos otra vez en seguir reflexionando, reflexionaremos toda la vida y la atención primaria no tiene tiempo de seguir reflexionando y nuestro sistema sanitario tampoco», ha declarado Rodríguez a Europa Press