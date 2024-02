Karlotta, un ciclón extratropical de alto impacto sin necesidad de ser explosivo

Una mujer y su paraguas pelean contra el viento esta mañana en A Coruña CESAR QUIAN

Karlotta no ha defraudado y tal y como estaba previsto ha sido una borrasca de alto impacto, la undécima de la temporada ciclónica extratropical nombrada por el Grupo Suroeste Europeo, formado por los servicios meteorológicos nacionales de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y España.

Desde el punto de vista de los avisos, una borrasca se considera de alto impacto cuando obliga a decretar avisos de viento de nivel naranja o rojo en alguno de los cinco países, tal y como obligó a activar Karlotta. «El hecho de nombrar a las borrascas favorece que la comunicación sea más efectiva ante un episodio adverso. Las encuestas en Reino Unido e Irlanda demostraron que la población estaba más atenta a los avisos previstos de fenómenos meteorológicos adversos y a las recomendaciones de seguridad cuando la amenaza de viento fuerte estaba claramente identificada y asociada al nombre de la borrasca», reconoce la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

En cuanto a las características que debe tener un ciclón de impacto, la Aemet explica que debe «profundizarse de tal manera que pueda generar un gran impacto en bienes y personas». En este sentido, no resulta necesario que sea de carácter explosivo. De hecho, Karlotta no ha perdido 20 milibares en 24 horas en ningún momento durante su viaje por el Atlántico, un requisito obligatoria que debería haber cumplido para ser calificada como explosiva. Sin embargo, sí que ha sido una borrasca relativamente profunda, con una presión central en torno a los 974. Además, ayer intervino un elemento fundamental, el gradiente de presión. Había una gran diferencia entre la borrasca situada al noroeste de Fisterra y el anticiclón localizado al sur de la Península, de 1026 milibares. Tampoco es que fuese un peso muy elevado, pero debido a la posición de ambos sistemas, las isobaras estuvieron muy comprimidas justo encima de la comunidad gallega.

Esta configuración propició un temporal de vientos que no se ve todos los días, tanto por su intensidad como, sobre todo, por la extensión. En 30 estaciones de la red de MeteoGalicia se superaron los 100 kilómetros por hora y en 14 más oscilaron entre 90 y 100. Además, en la estación do Penedo do Galo, en Viveiro, se registró una racha de 202,3. Es la primera vez que se supera la barrera de los 200 en una estación de la red de MeteoGalicia. Pero el dato requiere contexto. Para empezar, la serie histórica en la estación de la localidad lucense se remonta solo hasta el 2005. Por otra parte, no es ni mucho menos la primera vez que se supera la barrera de los 200 kilómetros por hora en Galicia. No hay que retroceder demasiado para encontrar un valor superior. En noviembre del 2023 se midió una racha de 210 kilómetros por hora en la estación de la Aemet en Estaca de Bares.

La lluvia tampoco ha defraudado. El frente que llegó de la mano de Karlotta tenía un potencial mayor de lo normal para generar precipitación ya que contenía humedad tropical que había absorbido por medio de un río atmosférico que cruzó el Atlántico norte y conectó el golfo de México y el noroeste peninsular. Como suele ser habitual, donde se recogió la mayor cantidad de agua fue en el oeste coruñés. En Santa Comba a las tres de la tarde ya se habían acumulado casi 174 litros por metro cuadrado. Es un valor muy elevado incluso para una de las localidades más lluviosas de la comunidad. Zas rebasaba la barrera de los 100 y Zas y Lousame rozaba esa cifra.