Rueda defiende la «pluralidade» de Galicia frente a la «imposición» del nacionalismo

«A Galicia que eu quero construir non pode distintuir entre bos e malos galegos», ha dicho el candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, en el mitin de cierre de hoy jueves, que tuvo lugar en Baiona.

Rueda apeló en su discurso a la «pluralidade» de Galicia frente a la «imposición» del nacionalismo. «Propoño unha Galicia para todos, ao final temos que ir todos xuntos», afirmó antes de señalar que «o futuro desta terra non pode estar en mans do nacionalismo enfurruñado» que ataca a los inversores y empresarios, e insiste en que «todo o noso esta mal» porque «non o fixeron eles». «Os que queren que nos dividamos e retrocedamos non teñen porque impoñernos as súas cousas», subrayó.

Rueda, que acusó al BNG de querer implantar el monolingüismo en gallego en la escuela, añadió que «non fai falla que ningún nacionalismo nos veña a explicar o que temos que ser. Somos orgullosamente galegos e orgullosamente españois», y denunció que el Bloque también lleva en su programa la declaración de independencia de Galicia. Pretendería materializarla «coa complicidade» de un PSOE al que ya hace días describió como «resignado» a ser tercera fuerza.

Rueda reiteró su compromiso de poner en marcha como la gratuidad de las primeras matrículas universitarias, nuevas rebajas en el impuesto de sucesiones o las ayudas para mayores que quieran hacer deporte. Reclamó «máximo respecto para a xente maior», y recordó que Xosé Manuel Beiras, antiguo líder del BNG «ao que queren recuperar», dijo que para que dejase de gobernar el PP «tiña que morrer unha xeración enteira».

El candidato del PPdeG vaticinó además que habrá una tercera encuesta del CIS. La primera dijo que «a cousa estaba moi xusta»; la segunda entrega, que su partido «non ten nada que facer», y la tercera dirá «que mellor que o PP non se presente. Xa o veredes», ironizó.

Rueda, que agradeció a Alberto Núñez Feijoo su implicación en campaña «estase batindo o cobre como un campeón», pidió a los suyos que no crean ninguna encuesta y que, si se creen alguna, crean la del CIS, porque él necesita una «abrumadora confianza», la de una mayoría absoluta que permita al PPdeG seguir gobernando.